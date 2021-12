دانلود Thomson Reuters EndNote 20.2.1 Build 15749 – جامع ترین نرم افزار مدیریت اطلاعات و اسناد + آموزش

میلیون ها محقق ، پژوهشگر ، دانش آموزش و کتابدار از نرم افزار EndNote برای جستجوی آنلاین پایگاه های داده های مربوط به فهرست کتب ، مدیریت منابع و رفرنس ها، عکس ها و PDF ها در هر زبانی استفاده می کنند. همچنین شما با استفاده از آن می توانید پایگاه داده های مربوط به فهرست کتب و لیست ها را به صورت آنی تهیه کنید. به جای ساعت ها وقت گذاشتن برای تایپ فهرست کتب یا استفاده از کارت های شاخص برای مدیریت رفرنس ها ، می توانید تمامی آنها را توسط EndNote به سادگی انجام دهید. ابزار EndNote Web نیز در نرم افزار وجود دارد و امکان جستجوی آنلاین در فهرست کتب را به شما می دهد. EndNote Web برای ویندوز و مکینتاش یک نرم افزار ارزشمند به حساب می آید که عملکردهای مختلفی را در خود جای داده است.

امکانات نرم افزار Thomson Reuters EndNote :

جستجوی پایگاه داده های فهرست کتب در اینترنت به سادگی استفاده از کتابخانه EndNote روی کامپیوتر خودتان

مدیریت و دسته بندی رفرنس ها ، عکس ها ، PDF ها و دیگر فایل ها

امکان باز کردن بیش از 3900 فایل اتصال از پیش تنظیم شده و جستجوی آنلاین

دسترسی به صدها پایگاه داده فهرست کتب شامل Web of Science, Ovid, PubMed, the Library of Congress و university card catalogs از طریق نرم افزار

اتصال به منابع و سورس اطلاعات در سراسر دنیا : EndNote فرمت های MARC را برای شما فراهم می کند که از کتابخانه های زبان های مختلف دنیا پشتیبانی می کند

جستجوی از راه دور پایگاه داده های فهرست کتب با استفاده از پنجره جستجوی ساده نرم افزار که برای پیدا کردن منابع و رفرنس های خاص بسیار کارآمد است

ذخیره مستقیم رفرنس ها از Web of Science, Highwire Press, Ovid, OCLC, ProQuest و…

ذخیره و بارگذاری استراتژی های جستجو در کلیک دکمه

Drag & Drop کردن رفرنس ها بین کتابخانه های EndNote تنها در یک مرحله ساده بدون نیاز به وارد کردن اضافی

دانلود Thomson Reuters EndNote :

شرکت سازنده: endnote.com منبع : دانلود نرم افزار

پسورد: www.p30world.com