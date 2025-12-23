دانلود MetaProducts Portable Offline Browser 7.8.4660 – نرم افزار دانلود و مشاهده کامل وب سایت بصورت آفلاین

MetaProducts Portable Offline Browser نرم افزاری ساده و کم حجم برای دانلود و مشاهده صفحات وب بصورت آفلاین است.در واقع به کمک این نرم افزار شما قادر خواهید بود تا یک وبسایت را بصورت کامل در هارد دیسک خود دانلود کنید و در مواقعی که به اینترنت دسترسی ندارید از محتوای سایت مورد نظر خود بهره ببرید.از ویژگی های این نرم افزار قابل حمل بودن است و شما میتوانید آن را در فلش USB نصب کرده و سپس در سیستم دیگر بدون انجام کوچکترین تنظیمی اجرا کنید و سایت مورد نظر را دانلود کنید.یکی از فواید استفاده از این نرم افزار استفاده در هنگام پرواز است که دسترسی شما به اینترنت محدود است ,در این هنگام شما برای اینکه محتوای سایت محبوب خود را از دست ندهید میتوانید تمامی سایت را دانلود کرده و از آن بهره ببرید.همچنین اجرای فایل های صوتی و تصویری سایت با بالاترین کیفیت و یا بازی کردن در سایت ها بصورت آفلاین از قابلیت های این نرم افزار است.همچنین قادر خواهید بود تا وبسایت های دانلود شده را در رایانه های ویندوز، مکینتاش و لینوکس اجرا کنید.

ویژگی های نرم افزار MetaProducts Portable Offline Browser :

بسیار سریع، آسان و مطمئن در بازیابی فایلهای وب از جمله FTP، HTTP، HTTPS و …

پشتیبانی از پروکسی های HTTP, SOCKS4, SOCKS5 و …

دانلود تا 500 فایل به طور همزمان

امکان دانلود بوسیله مرورگهای خارجی همانند فایرفاکس و … یا مرورگر داخلی نرم افزار

جابجایی آسان فایل های وبسایت دانلود شده به یک مسیر دیگر

پشتیبانی از کشیدن و رها کردن لینک در مرورگر (قابلیت Drag-and-Drop)

دارای تخته مانیتور (Monitors Clipboard) برای ایجاد دستی و یا خودکار پروژهای جدید

دارا بودن نوار ابزار و همچنین شخصی سازی محیط کاری برای دسترسی ساده و اسان به ابزارهای مورد نیاز

اجرای نرم افزار در حالت بکگراند

پشتیبانی از جاوا و VB برنامه نویسی، کلاسهای جاوا، شیوه نامه آبشاری (CSS)، ماکرومدیا فلش (SFW)، XML / XSL / DTD، جدول محتوا (TOC)، MPEG 3 لیست پخش (. M3U)، Authorware (AAM) و فایل ها آکروبات (PDF)

تنها مرورگر آفلاین که به طور کامل از فن آوری های شناخته شده همانند XML و فایل های XSL و DTD پشتیبانی میکند

پشتیبانی از دانلود کوکی های اینترنت اکسپلور

وجود چند قالب پیشفرض برای ایجاد یک پروژه جدید

تهیه پشتیبان / بازگردانی پروژه ها

جستجو در میان فایل های دانلود شده برای کلمات کلیدی,نام فایل یا متن HTML

قابلیت انتخاب چندین پروژه برای سهولت کاری در مقایسه با حالت درختی

برقرار تماس با Internal Dialer در مواقعی که ارتباط قطع شده و یا سیستم در هنگام دانلود وبسایت خاموش شده

کنترل سرعت دانلود

تعمیر آدرس هایی که در هنگام دانلود خراب شده اند

ایجاد زمان بندی برای دریافت و دانلود فایل های یک وبسایت در حیطه زمانی خاص

چند زبانه بودن نرم افزار

پشتیبانی از نسخه های مختلف ویندوز

دانلود MetaProducts Portable Offline Browser :

حجم فایل: 28.5 مگابایت
شرکت سازنده: metaproducts.com

پسورد: www.p30world.com