ملودیفای (Melodify) از معتبرترین رسانه‌های پخش و دانلود آهنگ‌های داخلی و خارجی است. با نصب ملودیفای شما به هزاران آهنگ در سبک‌ها و زبان‌های مختلف دسترسی پیدا کرده و می‌توانید مستقیما آن را دانلود کرده و یا به صورت آنلاین پخش نمایید.

مزایای ملودیفای

دسترسی به ملودیفای در تمام پلتفرم های اندروید، iOS و ویندوز

صفحه اختصاصی جستجو هوشمند با کمک هوش مصنوعی

میکس ها و پادکست های متنوع در سبک ها و مودهای مختلف

پخش و دانلود آهنگ با سه کیفیت 320-160-96

هزاران پلی لیست اختصاصی و بسیار متنوع در سبک ها

مجموعه ای کامل از آهنگ های محلی

امکان مشاهده متن همزمان آهنگ

دانلود دانلود ملودیفای (Melodify) :

پسورد: www.p30world.com