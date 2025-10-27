دانلود ملودیفای (Melodify) نرم افزار پخش و دانلود آهنگهای جدید
ملودیفای (Melodify) از معتبرترین رسانههای پخش و دانلود آهنگهای داخلی و خارجی است. با نصب ملودیفای شما به هزاران آهنگ در سبکها و زبانهای مختلف دسترسی پیدا کرده و میتوانید مستقیما آن را دانلود کرده و یا به صورت آنلاین پخش نمایید.
مزایای ملودیفای
دسترسی به ملودیفای در تمام پلتفرم های اندروید، iOS و ویندوز
صفحه اختصاصی جستجو هوشمند با کمک هوش مصنوعی
میکس ها و پادکست های متنوع در سبک ها و مودهای مختلف
پخش و دانلود آهنگ با سه کیفیت 320-160-96
هزاران پلی لیست اختصاصی و بسیار متنوع در سبک ها
مجموعه ای کامل از آهنگ های محلی
امکان مشاهده متن همزمان آهنگ
دانلود دانلود ملودیفای (Melodify) :
- پسورد:www.p30world.com
- برای دانلود فایل ها از نرم افزار دانلود منیجر استفاده کنید
- بعد از دانلود همه بخش های فایل های چند بخشی ، همه را انتخاب ، راست کلیک و گزینه اکسترکت را کلیک کنید
- برای باز کردن فایل های فشرده RAR و Zip از نرم افزار Winrar یا نرم افزار Winzip استفاده کنید
- برای کار با ایمیج و فایل های ISO از نرم افزار PowerISO یا نرم افزار UltraISO استفاده بفرمایید
- طرح سوال و گفتگو درباره نرم افزارها در انجمن های گفتگو پی سی ورلد
- در صورت مشاهده لینک های معیوب ، موضوع را در بخش نظرات اعلام کنید