دانلود Acronis True Image 30.1.1 Build 42386 – نرم افزار پشتیبان گیری از ویندوز همراه با دیسک بوت

Acronis True Image نرم افزاری است بسیار قدرتمند جهت محافظت از ویندوز که توسط آن می توانید از تمامی محتوی هارد دیسک و اطلاعات آن شامل برنامه ها ، آهنگ ها ، کلیپ ها ، ویدئوها ، تصاویر ، اسناد و… نسخه ی بک آپ تهیه کنید. این برنامه بکاپ گیری قادر است تا از سایر برنامه های نصب شده بر روی ویندوز و تمامی اطلاعات و تنظیمات آن ها نسخه ی پشتیبان تهیه نماید تا در مواقع لازم در کمترین زمان ممکن به برگرداندن آن ها بپردازد. با اینکار دیگر شما نیازی به نصب مجدد ویندوز و نرم افزار های پرکاربرد خود نخواهید داشت. زیرا با یک کلیک و در کمترین زمان ممکن BackUp آن ها اجرا شده و به صورت خودکار ویندوز و برنامه ها را بازگردانی می کند.

امکانات نرم افزار بکاپ گیری از ویندوز Acronis True Image Home :

تهیه ی نسخه ی پشتیبان از تمامی اطلاعات و محتوی هارد دیسک. ( ویندوز – پارتیشن ها )

محافظت از ویندوز در با یک کلیک

دارای جدول زمان بندی جهت پشتیبان گیری از اطلاعات در مواقع تعیین شده

پشتیبانی از حالت Zip و توانایی در ذخیره فایل ها به صورت کاملاً فشرده

محافظت از نرم افزارها و تنظیمات آن ها با گرفتن فایل پشتیبان

ذخیره همزمان فایل های پشتیبان در دو مکان مختلف “هارد دیسک ، فلش دیسک ، CD/DVD

دارای موتور جستجوگر فایل ها و پوشه ها

پشتیبانی از جستجوگر رومیزی گوگل جهت جستجو میان فایل های آرشیو

توانایی ادغام چندین فایل پشتیبان در یک فایل پشتیبان واحد

گرفتن پشتیبان از برنامه ها ، آهنگ ها ، کلیپ ها ، ویدئوها ، تصاویر ، اسناد و…

سازگاری با ویندوز های 7 و 8

قابلیت انتقال و بازیابی بکاپ ها در کامپیوتر جدید

دانلود Acronis True Image :

حجم فایل: 793.5 مگابایت

حجم فایل: 793.5 مگابایت

شرکت سازنده: acronis.com

پسورد: www.p30world.com