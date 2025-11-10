Acronis True Image نرم افزاری است بسیار قدرتمند جهت محافظت از ویندوز که توسط آن می توانید از تمامی محتوی هارد دیسک و اطلاعات آن شامل برنامه ها ، آهنگ ها ، کلیپ ها ، ویدئوها ، تصاویر ، اسناد و… نسخه ی بک آپ تهیه کنید. این برنامه بکاپ گیری قادر است تا از سایر برنامه های نصب شده بر روی ویندوز و تمامی اطلاعات و تنظیمات آن ها نسخه ی پشتیبان تهیه نماید تا در مواقع لازم در کمترین زمان ممکن به برگرداندن آن ها بپردازد. با اینکار دیگر شما نیازی به نصب مجدد ویندوز و نرم افزار های پرکاربرد خود نخواهید داشت. زیرا با یک کلیک و در کمترین زمان ممکن BackUp آن ها اجرا شده و به صورت خودکار ویندوز و برنامه ها را بازگردانی می کند.
امکانات نرم افزار بکاپ گیری از ویندوز Acronis True Image Home :
تهیه ی نسخه ی پشتیبان از تمامی اطلاعات و محتوی هارد دیسک. ( ویندوز – پارتیشن ها )
محافظت از ویندوز در با یک کلیک
دارای جدول زمان بندی جهت پشتیبان گیری از اطلاعات در مواقع تعیین شده
پشتیبانی از حالت Zip و توانایی در ذخیره فایل ها به صورت کاملاً فشرده
محافظت از نرم افزارها و تنظیمات آن ها با گرفتن فایل پشتیبان
ذخیره همزمان فایل های پشتیبان در دو مکان مختلف “هارد دیسک ، فلش دیسک ، CD/DVD
دارای موتور جستجوگر فایل ها و پوشه ها
پشتیبانی از جستجوگر رومیزی گوگل جهت جستجو میان فایل های آرشیو
توانایی ادغام چندین فایل پشتیبان در یک فایل پشتیبان واحد
گرفتن پشتیبان از برنامه ها ، آهنگ ها ، کلیپ ها ، ویدئوها ، تصاویر ، اسناد و…
سازگاری با ویندوز های 7 و 8
قابلیت انتقال و بازیابی بکاپ ها در کامپیوتر جدید
دانلود Acronis True Image :
15 دیدگاه برای نوشته “دانلود Acronis True Image 30.1.1 Build 42386 – نرم افزار پشتیبان گیری از ویندوز همراه با دیسک بوت” ارسال شده است
من دستم خورده روی FORMAT و یک درایوم به کلی پاک شده و قبلا برنامه پشتیبان نداشتم . ایا الان با نصب این برنامه میتونم اونا رو بازگردانی کنم؟
سلام
خیر شما باید از نرم افزار های بازیابی اطلاعات استفاده کنید
اگر از قبل این برنامه رو میداشتید و نسخه پشتیبان تهیه میکردید میتونستید نسخه پشتیبان رو برگردونید
الان تنها راه استفاده از نرم افزار بازیابی اطلاعات هست
سلام
میخواستم بدونم حجم بکاپ چند درصد فایل های اصلی میشه
من میخوام از هاردم که نزدیک 800 گیگ اطلاعات توش هست بکاپ بگیرم
حجم حدودیش چقدر میشه؟
ممنون
سلام… خسته نباشید.. من نسخه 2010 این نرم افزار رو دارم.. و چون کارم خدمات کامپیوتری هست.. بکاپ گرفتن خیلی ب کارم میاد… اما در ویندوز 7 و 8 و 10 به دلیل اینکه ی درایو 100 مگی خودِ سیستم عامل در هنگام پارتیشن بندی میسازه.. نمیدونم موقع انتخاب درایو برای گرفتن بکاپ باید چیکار کنم؟ فقط تیک گزینه درایو C رو بزنم کافیه؟ یا باید اون درایو 100 مگی رو هم انتخاب کنم؟ بعد موقع ریستور کردن یا همون ریکاوری.. ب چه صورت برمیگردونه اگر ک هم درایور ویندوز و هم درایور 100 مگی رو انتخاب کرده باشیم؟؟ به صورت 2تا درایو میاره دوباره یا بهم میریزه و باهم ادغام میشن؟! اصن میاره؟!
خواهشا ی توضیح بدین.. خیلی واجبه.. ممنون
سلام
درایو های مخفی و سیستمی رو هم همراه درایو C بکاپ بگیرید
در زمان بازیابی خودش همه کارها رو انجام میده و هر درایو رو در جای خودش بازیابی میکنه
با سلام
میخواستم بپرسم این نرم افزار از ویندوز 10 هم پشتیبانی میکند ؟
سلام من با بکاپ گیریش مشگلی ندارم یه ویدیو از اجراع اون بکاپی که گرفتیم بزارین تصویری با تشکر ..
خیلی عالی بود. دنبال آخرین نسخه بودم که اینجا پیدا کردم و سرعت دانلودتون هم که عالیه. موفق باشین.
ممنون خیلیم خوب
سلام. میگم این برنامه چند درصد فشرده می کنه؟؟
من بوت دیسک ۲۰۱۴ اکرونیس رو دارم.
آیا برای بک اپ از ویندوز ۱۰سازگاری داره، یا باید دنبال نسخه های جدید اکرونیس باشم؟
سلام میخواستم بدونم پس از دانلود چگونه میشود این نرم افزار رو رو سی دی رایت کرد که بصورت اتوران اجرا بشه؟؟؟
سلام من میخوام از این نرم افزار برای image گرفتن از هارد یه دستگاه CNC استفاده کنم وقتی هارد رو به لب تاپ وصل میکنم درایوهای روش رو میتونم ببینم اما محتوای داخل درایوها دیده نمیشه، با نرم افزار guru قابل مشاهده است. این نرم افزار رو xp کار میکنه؟
سلام
من نرم افزار زیر را از سایت سما دانلود کردم میخواهم بصورت یو اس بی و یا دی وی دی بوتیبل کنم لطفا راهنمایی فرمایید. ممنون
دانلود Acronis True Image 2021 Build 35860 – نرم افزار پشتیبان گیری از ویندوز همراه با دیسک بوت
سلام چگونه دی وی دی بوت درست کنم/