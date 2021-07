دانلود PassFab for Word 8.5.1.3 – بازیابی و شکستن پسورد فایل ورد

PassFab for Word نرم افزار بازیابی و حذف پسورد فایل های ورد است. نرم افزار PassFab for Word به شما اجازه میدهد تا در کوتاهترین زمان ممکن رمز عبور Microsoft Word را بازیابی و یا حذف کنید. استفاده از PassFab for Word به هیچ مهارتی از سوی شما نیاز نداشته و تنها با انتخاب فایل مورد نظر میتوانید در عرض چند دقیقه رمز فایل را پیدا کنید. همچنین اگر رمز عبور فایل های ورد خود را فراموش کرده اید میتوانید به کمک این برنامه به راحتی آنها را پیدا کرده و اقدام به حذف رمز عبور نمایید. سرعت فوق العاده نرم افزار در بازیابی کلمه عبور از ویژگی های منحصر به فرد آن به شمار میرود. علاوه بر این برنامه از 3 روش حرفه ای برای بازیابی کلمه عبور فایل ها استفاده میکند.

ویژگی های نرم افزار PassFab for Word:

بازیابی یا حذف رمز عبور فایل های Microsoft Word

رابط کاربری فوق العاده و آسان

بازیابی کلمه عبور در عرض چند دقیقه

استفاده از 3 روش موثر در بازیابی کلمه عبور

دانلود PassFab for Word :

حجم فایل: 26.3 مگابایت

حجم فایل: 26.3 مگابایت شرکت سازنده: passfab.com

شرکت سازنده: passfab.com منبع : دانلود نرم افزار

پسورد: www.p30world.com