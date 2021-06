دانلود FoneDog Toolkit for iOS 2.1.52 – نرم افزار تعمیر آیفون

FoneDog Toolkit for iOS نرم افزار تعمیر آیفون و آیپد بدون از دست دادن اطلاعات است. به راحتی در هنگام مواجه شدن با ارور های آیتیونز آیفون خود را به حالت عادی و اولیه بازگردانید، و این کار را بدون از دست دادن اطلاعات و دیتای خود انجام دهید. نرم افزار FoneDog Toolkit for iOS میتواند تشخیص دهد که دستگاه شما در حالت نرمال قرار دارد یا خیر؟ برنامه به شما دو راه برای برطرف سازی و تعمیر آیفون خود پیشنهاد میکند. راه اول Standard mode است که پس از تعمیر تمامی اطلاعات و دیتای شما را حفظ میکند. اما در حالت دوم یعنی Advanced mode برنامه آیفون شما را تعمیر میکند ولی تمامی دیتا و اطلاعات شما حذف خواهد شد. FoneDog Toolkit for iOS به شما اجازه میدهد تا در خانه، محل کار و یا هرجایی که هستید آیفون و یا آیپد خود را تعمیر کنید. تنها کافیست آیفون خود را به سیستم وصل و سپس برنامه به شما میگوید که نیاز به تعمیر دارد یا خیر. پشتیبانی برنامه از جدیدترین نسخه IOS و همچنین جدیدترین گوشی های اپل از ویژگی های فوق العاده آن به شمار میروند.

ویژگی های نرم افزار FoneDog Toolkit for iOS:

قابلیت بازیابی فایل های حذف شده آیفون

قابلیت بکاپ گیری و بازیابی بکاپ

ریکاوری سیستم در مواقع خرابی

تعمیر آیفون و آیپد در 3 مرحله

رابط کاربری فوق العاده و آسان

تعمیر آیفون با دو روش استاندارد و پیشرفته

تعمیر آیفون و آیپد بدون از دست دادن اطلاعات

دانلود FoneDog Toolkit for iOS :

حجم فایل: 94 مگابایت

شرکت سازنده: fonedog.com منبع : دانلود نرم افزار

پسورد: www.p30world.com