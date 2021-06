دانلود Epubor All DRM Removal 1.0.19.617 – نرم افزار حذف محدودیت و قفل کتاب الکترونیکی

Epubor All DRM Removal نرم افزار فوق العاده جهت برداشتن DRM از روی کتاب های الکترونیکی میباشد. DRM یا همان مدیریت حقوق دیجیتالی به فناوری گفته میشود که سازندگان سخت افزار و دارندگان حق تکثیر از آن به کار میبرند. با استفاده از این فناوری شرکت های بزرگ استفاده از ابزارهای دیجیتالی ( در اینجا کتاب های الکترونیکی) خود را کنترل کنند. حال شما به کمک نرم افزار Epubor All DRM Removal میتوانید DRM کتاب های الکترونیکی Amazon Kindle, Kobo, B&N Nook, Adobe Adept را حذف کرده و به راحتی آنها را در هر سیستمی و در هر زمانی مطالعه کنید. Epubor All DRM Removal میتواند بیش از 80 درصد کتاب های الکترونیکی موجود را رمزگشایی کرده و DRM آنها را حذف کند. علاوه بر این شما میتوانید برای صرفه جویی در وقت، کتاب های خود را به صورت دسته ای رمزگشایی کرده و DRM آنها را به صورت یکجا حذف کنید.

ویژگی های نرم افزار Epubor All DRM Removal:

حذف DRM کتاب های الکترونیکی

پشتیبانی از کتاب های الکترونیکی Amazon Kindle, Kobo, B&N Nook, Adobe Adept

رمزگشایی بیش از 80 درصد کتاب های موجود

رابط کاربری فوق العاده و کاربرپسند

قابلیت رمزگشایی کتاب ها به صورت دسته ای

دانلود Epubor All DRM Removal :

حجم فایل: 27.6 مگابایت

حجم فایل: 27.6 مگابایت شرکت سازنده: epubor.com

شرکت سازنده: epubor.com منبع : دانلود نرم افزار

پسورد: www.p30world.com