دانلود NCH Prism Plus 7.23 – تبدیل فرمت فیلم و ویدیو

NCH Prism Plus نرم افزار تبدیل فرمت های ویدیو به یکدیگر است. به کمک این نرم افزار میتوانید فرمت و یا قالب های ویدیویی AVI MP4 WMV MOV MPEG FLV و دیگر فرمت ها را به یکدیگر تبدیل کنید. رابط کاربری نرم افزار NCH Prism Plus بسیار آسان بوده و همین موضوع باعث شده تا تمامی کاربران بتوانند از آن استفاده کنند. NCH Prism Plus قادر است تا تمامی فایل های ویدیویی که مبتنی بر کدک DirectShow هستند را تبدیل کند. به عبارت دیگر هر ویدیویی که توسط Windows Media Player قابل اجرا باشد میتواند مورد استفاده Prism نیز قرار گیرد. تنها در عرض چند دقیقه فایل های ویدیویی را به فرمت های دیگر تبدیل و یا آنها را فشرده کنید. علاوه بر این نرم افزار به شما این امکان را میدهد تا کیفیت فایل های خروجی خود را تنظیم کنید، به این صورت که میتوانید کیفیت، فریم فیلم و … را تغییر داده و متناسب با نیاز خود تنظیم کنید تا به خروجی ایده آل خود برسید. از دیگر ویژگی های برنامه میتوان به پیشنمایش قبل از تبدیل اشاره کرد.

ویژگی های نرم افزار NCH Prism Plus:

رابط کاربری فوق العاده و آسان

تبدیل فایل های ویدیویی به فرمت های رایج AVI MP4 WMV MOV MPEG FLV و…

فشرده سازی فایل های ویدیویی

تنظیم نرخ فریم، کیفیت و…

نشان دادن پیش نمایش قبل از شروع کار

دانلود NCH Prism Plus :

حجم فایل: 2.3 مگابایت

شرکت سازنده: nchsoftware.com

پسورد: www.p30world.com