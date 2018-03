دانلود Movavi Photo Editor 5.2.0 – نرم افزار حذف عناصر ، اشیاء و اشخاص اضافه از عکس

Movavi Photo Editor نرم افزاری حرفه ای و کارآمد برای حذف کردن موارد ناخواسته درعکس ها و تصاویر می باشد که با استفاده از آن به راحتی تصاویر را همانطور که دوست دارید می توانید ویرایش کنید.با موارد ناخواسته مانند ، نورهای اضافی ، افراد اضافی در تصاویر و… باید خداحافظی کنید.حتما شما هم در مکان های عمومی قصد عکسبرداری داشته اید که در تصاویر خصوصیتان افرادی دیده می شوند که آنها را نمی شناسید.

با استفاده از این نرم افزار می توانید به راحتی هر موردی مانند تصویر افراد غریبه را از تصاویرتان پاک کنید.کار با این نرم افزار بسیار آسان بودن و به راحتی می توانید اشیا و موارد ناخواسته تصاویر را به ظریف ترین حالت ممکن پاک سازی کرده و تصاویر دلخواه را داشته باشید.

ویژگی های نرم افزار Movavi Photo Editor :

در این نرم افزار ابزارهای ویرایشی ضروری برای کاربر وجود داشته و به راحتی می توانید کارهایی از قبیل ، ادیت و روتوش تصاویر ، حذف روشنایی های اضافی در تصاویر ، ویرایش کنتراست های تصاویر و…. را خودتان انجام داده و از این قابلیت های ویرایشی بهره ببرید.همچنین این نرم افزار قابلیت افزایش کیفیت تصاویر شما را داشته و به راحتی می توانید کیفیت تصاویر را بالا ببرید.

در 3 مرحله موارد اضافی را از تصاویر حذف کنید

– تصویر مورد نظرتان را باز کنید

– بر روی منطقه ای که موارد ناخواسته در آن وجود دارد کلیک کنید

– پاک سازی را استارت کنید

– تصویر را ذخیره کنید !

این نرم افزار از فرمت های BMP, JPEG, JPEG 2000, JPEG-LS, JPEG-LS (write only), LJPEG (write only), PNG, GIF (not animated), TIFF, DPX, EXR (read only), PAM, PBM, PCX, PGM, PGMYUV, PPM, PTX, SGI, Sun Rasterfile, Truevision Targa, WebP, XBM, XFace, XWD پشتیبانی می کند.

این نرم افزار از زبان های English, Russian پشتیبانی می کند.از موارد ضروری برای این نرم افزار:

– پشتیبانی از نسخه های Microsoft Windows XP/Vista/7/8 with latest patches/service packs

– پشتیبانی از پردازشگرهای Intel or AMD با حداقل 1 گیگاهرتز

– نیاز به رزولوشن 1024×768, 32-bit

– و …

دانلود Movavi Photo Editor :

حجم فایل: 52.9 مگابایت

حجم فایل: 52.9 مگابایت شرکت سازنده: movavi.com

شرکت سازنده: movavi.com منبع : دانلود نرم افزار

پسورد: www.p30world.com