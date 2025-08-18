دانلود GiliSoft Audio Editor 3.1.0 – نرم افزار ویرایش صدا

GiliSoft Audio Editor نرم افزاری حرفه ای و کاربردی برای ویرایش موزیک و صدا می باشد.با استفاده از این نرم افزار می توانید به راحتی و با ابزارهای کاملا حرفه ای موزیک های خود را ویرایش کنید.همچنین امکان ضبط و ویرایش صدای ضبط شده از دیگر ویژگی های نرم افزار می باشد.شما می توانید با استفاده از این نرم افزار بخش های مختلف صدای ضبط شده یا موزیک دلخواهتان را کپی ، کات و در جای دیگر اضافه کنید.همچنین می توانید به موزیک ها افکت های دلخواهتان را اضافه کنید.

این نرم افزار با فرمت های wav or mp3 کار می کند و خروجی فایل های آن با این فرمت ها می باشد.

ویژگی های نرم افزار GiliSoft Audio Editor :

قابلیت Cut, join, trim, mix, delete بخشی از فایل و اضافه کردن به بخش دیگر

قابلیت اضافه کردن افکت به موزیک یا صدای ضبط شده

پشتیبانی از تنظیمات ضبط صدا

قابلیت جداسازی موزیک از ویدئو

کاربری آسان برای هر سطح از کاربران

قابلیت ضبط صدا از موزیک های در حال پخش اسپیکر

قابلیت ضبط صدا با میکروفون

قابلیت ضبط صدا به صورت همزمان از میکروفون و اسپیکر

قابلیت اضافه کردن مشخصاتی همچون نام ، تاریخ ، آرتیست و… برای هر فایل ضبط شده

قابلیت خروجی گرفتن از فایل ضبط شده و ویرایش شده به صورت فرمت های WAV, MP3

دارای ابزارهای قدرتمند و مفید برای ویرایش موزیک

پشتیبانی از فرمت های mp3, wav, vox, gsm, wma, au, aif, flac, real audio, ogg, aac, m4a, mid, amr برای ویرایش آنها

قابلیت افکت گذاری بر روی فایل های ضبط شده یا دیگر فایل های صوتی

قابلیت تفکیک صدا از فیلم برای افرادی که فقط دوست دارند موزیک یک فیلم را بشنوند

قابلیت تهیه رینگتون برای ایفون

پشتیبانی از نسخه های مختلف ویندوز از جمله : Windows 2000/2003/XP/Vista/ 7/8/8.1 (32 and 64-bits)

بهبود کارایی نرم افزار و فیکس شدن باگهای گزارش شده

دانلود GiliSoft Audio Editor :

حجم فایل: 8.33 مگابایت

حجم فایل: 8.33 مگابایت شرکت سازنده: gilisoft.com

شرکت سازنده: gilisoft.com منبع : دانلود نرم افزار

پسورد: www.p30world.com