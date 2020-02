دانلود Abelssoft MP3 Cutter 2020 7.0 – نرم افزار برش و ویرایش فایل های صوتی MP3

Abelssoft MP3 Cutter یکی از بهترین و ساده ترین نرم افزار های ویرایش فایل های صوتی به خصوص فایل های MP3 می باشد. شما با استفاده از این نرم افزار می توانید فایل های صوتی خود را ویرایش کرده و به انواع فرمت های دلخواه خود ذخیره نمایید.

امکانات نرم افزار Abelssoft MP3 Cutter شامل امکان بریدن تکه ای از فایل صوتی , تکه تکه کردن فایل های صوتی , افزودن تکه های فایل های صوتی به یکدیگر و همینطور تغییر فرمت های صوتی می باشد. شما با استفاده از این نرم افزار می توانید فایل های صوتی را ویرایش کرده یا قسمت صوتی مورد نظر خودتان را جدا کنید و یا تکه ای صوت به فایل خود اضافه کنید.

قابلیت های نرم افزار Abelssoft MP3 Cutter :

کاربرد ساده بدون نیاز به دانش قبلی

امکان برش دادن Trim و Fade in ، Fade out

امکان ادغام و چسبانیدن فایل

پردازش و عملکرد سریع پروسه ها

امکان ویرایش تمام فرمت های پرکاربرد صوتی مانند Mp3 , Wave , …

– سازگاری با سیستم عامل های XP, Vista, Windows 7 and Windows 8

و…

دانلود Abelssoft MP3 Cutter :

حجم فایل: 15.1 مگابایت

پسورد: www.p30world.com