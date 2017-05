دانلود VLC for Android v2.1.7 All Versions Final – نرم افزار پخش فیلم VLC مخصوص اندروید

نرم افزار پخش فیلم VLC یکی از معروفترین پلیرها در جهان می باشد که تقریبا برای تمام سیستم عامل ها طراحی و منتشر شده است و اکنون نسخه اندرویدی این پلیر قدرتمند را برای شما معرفی می نماییم. برنامه VLC for Android قابلیت نمایش تمامی فرمت های صوتی و تصویری موجود در حافظه گوشی شما را دارد و همچنین از پروتکل های تحت شبکه پشتیبانی کاملی دارد. همچنین شما میتوانید از طریق VLC for Android فایل های ISO را باز و مشاهده نمایید (همانند نسخه ویندوز این پلیر). با نصب برنامه VLC for Android و وارد شدن به آن، برنامه به صورت خودکار لیستی از فیلم ها و موسیقی های موجود در گوشی شما ارائه می دهد و می توانید به راحتی به تمام فیلم ها و موسیقی ها دسترسی داشته باشید.

برنامه VLC for Android از فیلم هایی که دارای دو فایل صوتی هستند به عنوان مثال یک فایل صوتی دوبله و یک فایل صوتی زبان اصلی پشتیبانی کامل می کند و شما می توانید به راحتی یکی از صوت ها را برای فیلم انتخاب کنید، همچنین این برنامه از زیرنویس نیز به صورت کامل پشتیبانی می کند. از دیگر ویژگی های این برنامه قدرتمند می توان به : چرخش خودکار، تنظیم خودکار یا دستی نور صفحه و تنظیم اندازه یا رزولوشن اشاره کرد. یکی دیگراز ویژگی های مثبت برنامه پشتیبانی از تمامی نسخه های اندروید می باشد.

دانلود VLC for Android :

حجم فایل: 69.4 مگابایت

پسورد: www.p30world.com