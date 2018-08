دانلود GrassValley EDIUS Pro 8.5.3.3262 – نرم افزار حرفه ای ویرایش میکس و مونتاژ فیلم

Edius نرم افزاری بسیار قدرتمند و حرفه ای در زمینه مونتاژ، ویرایش و میکس فایل های ویدیویی 4K, 3D, HD, SD میباشد. این نرم افزار حرفه ای محصولی از شرکت Canopus بوده که از ویژگی های مختلفی برخوردار می باشد. همچنین این شرکت اقدام به تهیه یک کارت سخت افزاری نیز برای این محصول خود نموده است تا کاربران حرفه ای با استفاده از کارت کپچر و این نرم افزار به صورت کاملا تخصصی اقدام به مونتاژ تصاویر نمایند.

قابلیت های جدید نرم افزار Grass Valley EDIUS :

– بهبود در سرعت عملکرد.

– افزایش فرمت های فایل قابل پشتیبانی.

– اضافه شدن فیلتر ها و افکت های خیره کننده.

– امکان تبدیل ویدیو به فرمت AVCHD

– پشتیبانی از ویرایشگر 10-bit

– پشتیبانی از رزولوشن های 2K/4K

– دارا بودن 16 دوربین جهت ویرایش

– پشتیبانی از فرمت های ویدیویی دوربین های Canon XF و EOS

– تراک های ویدئو، صدا، متن و گرافیک نامحدود

– ويرايش صدا و تصویر بصورت مجزا

– ويرايش slip ,slide ,roll

– امکان کپی Effect و Transition روی چند کلیپ

– خروجی میکسر صدا به صورت Realtime

– Autosave و redo/undo به تعداد نامحدود

– قابلیت ضبط نریشن و Ripple Editing

– افکتهای هم زمان با قابلیت تعداد ساخت نامحدود

– تراک های ویدئو، صدا، گرافیک و متن بصورت Realtime

– فیلترهای Realtime:

Anti filter, Blend, Blur, Black color, Color balance, Color wheel, Combine

filter, Emboss, Loop slide, Matrix, Median, Mirror, Monotone, Mosaic, Motion

blur, Old movie/film, Pencil sketch, Raster wipe, Region, Sharpness, Smooth blur

– فیلتر های صدای Realtime:

Delay, Graphic equalizer, High-pass filter, Loa-pass filter, Pan pot and

balance, Parametric equalizer, Tone controller

– Realtime video keyers:

3D Picture in Picture, Chroma Key, Luma Key, Picture in Picture

– ترانزیشن های دو بعدی و سه بعدی Realtime شامل ترانزیشن های SMPTE

– افکت های متنی Realtime

– امکان استفاده از Inscriber title motion pro برای Canopus

– Bin Media Clip Handling:

– انتخاب دسته ای از مدیا

– پشتیبانی و امکان دیدن شاخه های تو در تو با جزئیات

– field order, aspect ratio قابل تغییر و تنظیم

– پشتیبانی فرمت های ویدئویی شامل:

– Mpeg Video Stream با پسوندهای mpv و m2v

– Mpeg Program Stream با پسوندهای mpg و mpeg و m2p و mp2

– Mpeg Transport Stream با پسوندهای m2t و m2p

– DV Uncompressed AVI با پسوند Avi

– Quicktime با پسوند mov

– پشتیبانی فرمت های صدا شامل:

– File Aiff با پسوندهای aif و aiff

– Ogg Vorbis با پسوند ogg

– Mpeg Audio Layer3 با پسوند mp3

– Mpeg Audio Stream با پسوندهای mpa و m2a

– پشتیبانی فرمتهای گرافیکی شامل:

– Inscriber با پسوندهای icg و ips

– Targa با پسوندهای tga و targa و vda و icbو vst

– Windows Bitmap با پسوندهای bmp و dib و rcl

– JPEG با پسوندهای jpg و jpeg و jfif

– Flash با پسوندهای pix و fpx

– Silican Graphic Image با پسوندهای sgi و rgb

– Windows Meta File با پسوند wmt

– Tif با پسوندهای tif و tiff

– Photoshop با پسوند psd

– Portable Network Graphic با پسوند png

– Quick Time Image با پسوندهای gif و gtif و gti

– ورودی و خروجی های صدا و تصویر:

– ضبط DV با کنترل و خروجیDV بصورت هم زمان از Timeline

– ضبط دسته ای (Batch Capture )، ضبط مستقیم در Timeline و ضبط صدا به تنهایی

– ورودی فشرده 32 بیت ویدئو برای کلیپ های ویدئو با کانال آلفا

– ورودی edl , cmx-340 , dve-9100/5000

– وارد کردن فایل های CD و DVD به صورت مستقیم

– خروجی به صورت دنباله ای از tga

– دارای خروجی های متنوع از قبیل QuickTime، RealVideo، WindowsMedia، Mpeg2،

Mpeg1، DivX از طریق Procedure Express مربوط به Ediuse

– پشتیبانی کدگشای ( Encoder) سخت افزاری برای Mpeg pro MVR , Canopus

MVR2200

– کدک های با کیفیت بالا مختص Mpeg ,Dv ,Hd ,Canopus

و…

قابلیت های کلیدی موجود در این نرم افزار:

– توانایی ویرایش تصاویر به کمک ابزارهای حرفه ای

– قابلیت قرار دادن تصاویر بر روی یکدیگر به همراه افکت های مختلف

– قدرت بالا در Render نمودن تصاویر

– قابلیت ذخیره سازی در فرمت های مختلف

– دارای ابزارهای پیشرفته برای انجام فعالیت های ویرایشی

– توانایی ذخیره سازی تصاویر ویرایش شده با فرمت های مختلف

– دارای قابلیت خروجی تصاویر به صورت مستقیم بر روی DVD و VCD

– پشتیبانی از فرمت های HD/SD ، AVCHD, HDV, MPEG-2, DV برای ویرایش

– قابلیت کار بر روی تصاویر با رزولیشن های 1920×1080, 1440×1080, 1280×720, 720×480

و…

حجم فایل: 658.9 مگابایت

شرکت سازنده: grassvalley.com

منبع : دانلود نرم افزار

