دانلود BDtoAVCHD 2.9.8 – نرم افزار تبدیل دیسک بلوری به AVCHD

BDtoAVCHD ابزاری برای ساخت دیسک های AVCHD از فایل های بلوری و MKV است. این نرم افزار با استفاده از تکنیک های فشرده سازی فایل های ویدیویی 4.7GB یا 8.5GB با بالاترین کیفیت ممکن به فرمت مورد نظر تبدیل خواهد کرد.

فرمت AVCHD امکان بازپخش محتویات مشابه دیسک بلوری بهمراه ثابت نگه داشتن کیفیت بروی DVD5 , DVD9 را فراهم می سازد. این روش می تواند راه حلی برای تهیه بکاپ از دیسک های بلوری با همان کیفیت و حجم کمتر محسوب شود.

این نرم افزار در واقع به منظور راه ساده و سریع برای تبدیل فایل های چند رسانه در قالب فرمت های دیگر با کیفیت یکسان به دور از برخی از تبدیل های صوتی و کدک ها طراحی شده است. شما توسط این نرم افزار همچنان قادر به تبدیل فایل های Blu-Ray to MKV and Blu-Ray 3D to MKV 3D خواهید بود.

قابلیت های نرم افزار BDtoAVCHD :

پیدا کردن فایل اصلی m2ts فیلم

استخراج تمامی مشخصات ترک های صوتی ، ویدیو و زیرنویس

استخراج اطلاعات chapter ها

تبدیلات صوتی PCM to AC3, DTS-HD MA to DTS Core, DTS to AC3

شناسایی مشکلات تاخیر در فایل ترک اصلی و انتقال آنها در قالب تتیجه نهایی

فشرده سازی دوباره فایل های ویدیویی

امکان انتخاب کردن ترک صوتی و زیرنویس به فایل ویدیویی

امکان تبدیل همزمان فایل ها و صف بندی

سازگاری با سیستم عامل های Windows 8.1/8/7/Vista/XP

و….

دانلود BDtoAVCHD :

حجم فایل: 36.7 مگابایت

شرکت سازنده: connecta2000.com منبع : دانلود نرم افزار

پسورد: www.p30world.com