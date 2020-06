دانلود Adobe After Effects 2020 v17.1.1.34 – نرم افزار ادوب افتر افکت

Adobe After Effects جدیدترین نسخه افتر افکت از سری نرم افزار های گرافیکی شرکت Adobe می باشد.در این نسخه از Adobe After Effects از افکت های ۴ بعدی نیز استفاده شده است .از ویژگی های افزوده شده در این نسخه میتوان به قابلیت اشتراک گذاشتن پروژه بین چند کامپیوتر و دسترسی آسان میان فایل های اشتراکی اشاره نمود. ابزاری به نام لبه کار در این نسخه طراحی شده که با استفاده از آن قادر خواهید بود تا به سادگی جزئیات موجود را در هنگام جدا سازی پس زمینه حفظ نمایید.ابزار دیگری با نام VFX نیز جهت تثبیت عکس و ویرایش دقیق آن طراحی شده است.با کمک این نسخه از نرم افزار شما قادرید تا نحوه نمایش دوربین در جهات مختلف را تجربه کنید.

ویژگی نرم افزار ادوب افتر افکت Adobe After Effects :

امکان نمایش سه بعدی صفحه کار

افزودن افکت های چهار بعدی

امکان پشتیبانی از ابزار VFX

توانایی کار در چند زبان رایج جهان

توانایی کار آسان و ویرایش ساده تصاویر

و…

قابلیت های نسخه جدید :

قالب های زنده متنی برای Premiere Pro

Mask کردن ناحیه مورد نظر با انعطاف پذیری بالا

سازگاری با نرم افزار Adobe Kuler

قالب نمایش و کار کردن بروی چند مانیتور

بهبود در نحوه دسترسی به فایل های چندرسانه ای در هر کجا

دسترسی سریع به فونت های Typekit در پروژه های After Effects

سازگاری با سیستم عامل های Microsoft Windows 7 with Service Pack 1, Windows 8, or Windows 8.1

و…

دانلود Adobe After Effects :

1. نرم افزار را دانلود و از حالت فشرده خارج نمایید.

2. اتصال خود را به اینترنت قطع نمایید.

3. فایل Set-up.exe را اجرا کنید و منتظر نصب نرم افزار بمانید.

4. در مرحله بعد در صورتی که با پیغام خطا مواجه شدید، گزینه Sign-in Later را بزنید.

5. مراحل نصب نرم افزار را به اتمام برسانید.

6. سیستم خود را Restart کنید.

7. برای کرک نرم افزار روی فایل Patch.exe راست کلیک کرده و بر روی گزینه Run as Administrator کلیک کنید.

8. در پنجره باز شده نرم افزار مورد نظر خود را از لیست موجود انتخاب نمایید.

9. بر روی دکمه Install کلیک کنید و در پنجره باز شده به محل نصب نرم افزار رفته و فایل amtlib.dll را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا نرم افزار فعال شود.

10. بعد از اتمام تمامی مراحل، اتصال خود را به اینترنت وصل کرده و سیستم خود را یکبار Restart نمایید.

11. نرم افزار بدون هیچ محدودیتی فعال شده و قابل استفاده است. از نرم افزار لذت ببرید.

حجم فایل: 2.1 گیگابایت

