ملودیفای (Melodify) رسانه پخش و دانلود آهنگ‌های جدید




ملودیفای (Melodify) از معتبرترین رسانه‌های پخش و دانلود آهنگ‌های داخلی و خارجی است. با نصب ملودیفای شما به هزاران آهنگ در سبک‌ها و زبان‌های مختلف دسترسی پیدا کرده و می‌توانید مستقیما آن را دانلود کرده و یا به صورت آنلاین پخش نمایید.
مزایای ملودیفای
دسترسی به ملودیفای در تمام پلتفرم های اندروید، iOS و ویندوز
صفحه اختصاصی جستجو هوشمند با کمک هوش مصنوعی
میکس ها و پادکست های متنوع در سبک ها و مودهای مختلف
پخش و دانلود آهنگ با سه کیفیت 320-160-96
هزاران پلی لیست اختصاصی و بسیار متنوع در سبک ها
مجموعه ای کامل از آهنگ های محلی
امکان مشاهده متن همزمان آهنگ
لینک دانلود مستقیم ملودیفای : نسخه ویندوز

دانلود ExpanDrive 2025.10.31 – نرم افزار اتصال به فضای ابری و مشاهده هارد دیسک از طریق اینترنت

بازدید:
امتیاز :
( 12 رای )
Loading...
نرم افزار » اینترنت » دانلود ExpanDrive 2025.10.31 – نرم افزار اتصال به فضای ابری و مشاهده هارد دیسک از طریق اینترنت
دانلود ExpanDrive

ExpanDrive نرم افزاریست برای اتصال سریع و امن به فضاهای ذخیره سازی ابری نظیر گوگل درایو و مایکروسافت وان درایو و …. با نصب این نرم افزار از طریق مرور فایل ویندوز یا جستجوگر ویندوز میتوانید به فایل های های ذخیره شده ود در فضای ابری دسترسی داشته باشید . این نرم افزار از اتصالات SFTP و SSh برای نمایش فایل های شما در اکسپلورر ویندوز بهره میبرد و شما را از استفاده از نرم افزار های ssh و ftp دیگر بی نیاز میسازد . به کمک این محصول شما قادرید تا از فاصله دور نیز به مرور فایل های داخل سیستم خود بپردازید.در نتیجه شما میتوانید تا به صورت مستقیم به ذخیره یا ویرایش این اطلاعات در برنامه هایی مانند Word یا Excel اقدام کنید.
نرم افزار ExpanDrive یک درایو مطمئن را برای شما فراهم مینماید تا دسترسی شما به دایرکتوری Linux & Unix در SSH در شرایطی امن و بدون نیاز به هرگونه پیکر بندی اضافی صورت پذیرد.این کار باعث افزایش کارایی برنامه های موجود خواهد شد.

ویژگی های نرم افزار ExpanDrive :

جستجو و دسترسی سریع به فایل های ذخیره شده در سرویس های Google Drive ، Dropbox ، Amazon S3 ، SFTP ، Box ، OneDrive و Sharepoint
توانایی کاربر برای کنترل از راه دور فایل های موجود در هر نرم افزار
قابلیت افزوده شدن SFTP به Explorer
آسان و ساده بودن کار با این نرم افزار
سازگاری با اکثر سیستم عامل ها بخصوص ویندوز 8 و Mac
و…

دانلود ExpanDrive :

لینک دانلود مستقیم

  • پسورد:www.p30world.com

مطالب مرتبط

شما هم نظر خود را ارسال کنید

© 2025 P30world All Rights Reserved

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به پی سی ورلد میباشد

f 53 53