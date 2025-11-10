دانلود ExpanDrive 2025.10.31 – نرم افزار اتصال به فضای ابری و مشاهده هارد دیسک از طریق اینترنت

ExpanDrive نرم افزاریست برای اتصال سریع و امن به فضاهای ذخیره سازی ابری نظیر گوگل درایو و مایکروسافت وان درایو و …. با نصب این نرم افزار از طریق مرور فایل ویندوز یا جستجوگر ویندوز میتوانید به فایل های های ذخیره شده ود در فضای ابری دسترسی داشته باشید . این نرم افزار از اتصالات SFTP و SSh برای نمایش فایل های شما در اکسپلورر ویندوز بهره میبرد و شما را از استفاده از نرم افزار های ssh و ftp دیگر بی نیاز میسازد . به کمک این محصول شما قادرید تا از فاصله دور نیز به مرور فایل های داخل سیستم خود بپردازید.در نتیجه شما میتوانید تا به صورت مستقیم به ذخیره یا ویرایش این اطلاعات در برنامه هایی مانند Word یا Excel اقدام کنید.

نرم افزار ExpanDrive یک درایو مطمئن را برای شما فراهم مینماید تا دسترسی شما به دایرکتوری Linux & Unix در SSH در شرایطی امن و بدون نیاز به هرگونه پیکر بندی اضافی صورت پذیرد.این کار باعث افزایش کارایی برنامه های موجود خواهد شد.

ویژگی های نرم افزار ExpanDrive :

جستجو و دسترسی سریع به فایل های ذخیره شده در سرویس های Google Drive ، Dropbox ، Amazon S3 ، SFTP ، Box ، OneDrive و Sharepoint

توانایی کاربر برای کنترل از راه دور فایل های موجود در هر نرم افزار

قابلیت افزوده شدن SFTP به Explorer

آسان و ساده بودن کار با این نرم افزار

سازگاری با اکثر سیستم عامل ها بخصوص ویندوز 8 و Mac

و…

دانلود ExpanDrive :

حجم فایل: 145.68 مگابایت

حجم فایل: 145.68 مگابایت شرکت سازنده: expandrive.com

شرکت سازنده: expandrive.com منبع : دانلود نرم افزار

پسورد: www.p30world.com