دانلود PicturesToExe Deluxe 9.0.21 – نرم افزار ساخت اسلاید شو و آلبوم عکس

PicturesToExe Deluxe نرم افزاری کامل برای ساخت اسلاید شو می باشد. به کمک این نرم افزار می توانید به راحتی فایل های عکس خود را تبدیل به فایل هایی با فرمت Exe کنید و از آنها اسلاید شو زیبایی بسازید. این نرم افزار همچنین به کاربران خود این امکان را می دهد تا بتوانند برای تصاویر خود افکت های زیبا خلق کنند. روی آنها تصاویر و یا نوشته های متحرک بگذارند و به بهترین نحو از تصاویر خود برای یک اسلاید شو استفاده کنند.

ویژگی های نرم افزار PicturesToExe Deluxe :

سازگاری با تمامی دستگاه های کامپیوتری با هر نوع کارت گرافیک

قابلیت ساخت آلبوم های عکس که با DVD ها سازگاری کامل دارند

ویرایش حرفه ای تصاویر مانند چرخاندن ، کوچک و بزرگ کردن و …

توانایی قرار دادن موسیقی بر روی تصاویر

دارای ویرایشگر حرفه ای برای تصاویر

قابلیت قرار دادن متن بر روی تصاویر

دارای افکت های مختلف حرکتی و نوشتاری برای ویرایش حرفه ای عکس ها

قابلیت Export کردن به حالت اجرایی EXE

قابلیت تبدیل عکس ها به فرمت محافظ زمینه ScreenSaver برای استفاده شما

پشتیبانی از فرمت های مختلف فیلم

پشتیبانی از 20 زبان زنده دنیا و بسیاری امکانات دیگر …

دانلود PicturesToExe Deluxe :

حجم فایل: 43 مگابایت

حجم فایل: 43 مگابایت شرکت سازنده: wnsoft.com

منبع : دانلود نرم افزار

پسورد: www.p30world.com