ملودیفای (Melodify) رسانه پخش و دانلود آهنگ‌های جدید




ملودیفای (Melodify) از معتبرترین رسانه‌های پخش و دانلود آهنگ‌های داخلی و خارجی است. با نصب ملودیفای شما به هزاران آهنگ در سبک‌ها و زبان‌های مختلف دسترسی پیدا کرده و می‌توانید مستقیما آن را دانلود کرده و یا به صورت آنلاین پخش نمایید.
مزایای ملودیفای
دسترسی به ملودیفای در تمام پلتفرم های اندروید، iOS و ویندوز
صفحه اختصاصی جستجو هوشمند با کمک هوش مصنوعی
میکس ها و پادکست های متنوع در سبک ها و مودهای مختلف
پخش و دانلود آهنگ با سه کیفیت 320-160-96
هزاران پلی لیست اختصاصی و بسیار متنوع در سبک ها
مجموعه ای کامل از آهنگ های محلی
امکان مشاهده متن همزمان آهنگ
لینک دانلود مستقیم ملودیفای : نسخه ویندوز

دانلود PicturesToExe Deluxe 9.0.21 – نرم افزار ساخت اسلاید شو و آلبوم عکس

بازدید:
امتیاز :
( 7 رای )
Loading...
نرم افزار » مالتی مدیا » اسلاید شو و آلبوم عکس » دانلود PicturesToExe Deluxe 9.0.21 – نرم افزار ساخت اسلاید شو و آلبوم عکس
دانلود PicturesToExe Deluxe

PicturesToExe Deluxe نرم افزاری کامل برای ساخت اسلاید شو می باشد. به کمک این نرم افزار می توانید به راحتی فایل های عکس خود را تبدیل به فایل هایی با فرمت Exe کنید و از آنها اسلاید شو زیبایی بسازید. این نرم افزار همچنین به کاربران خود این امکان را می دهد تا بتوانند برای تصاویر خود افکت های زیبا خلق کنند. روی آنها تصاویر و یا نوشته های متحرک بگذارند و به بهترین نحو از تصاویر خود برای یک اسلاید شو استفاده کنند.

ویژگی های نرم افزار PicturesToExe Deluxe :

سازگاری با تمامی دستگاه های کامپیوتری با هر نوع کارت گرافیک
قابلیت ساخت آلبوم های عکس که با DVD ها سازگاری کامل دارند
ویرایش حرفه ای تصاویر مانند چرخاندن ، کوچک و بزرگ کردن و …
توانایی قرار دادن موسیقی بر روی تصاویر
دارای ویرایشگر حرفه ای برای تصاویر

قابلیت قرار دادن متن بر روی تصاویر
دارای افکت های مختلف حرکتی و نوشتاری برای ویرایش حرفه ای عکس ها
قابلیت Export کردن به حالت اجرایی EXE
قابلیت تبدیل عکس ها به فرمت محافظ زمینه ScreenSaver برای استفاده شما
پشتیبانی از فرمت های مختلف فیلم
پشتیبانی از 20 زبان زنده دنیا و بسیاری امکانات دیگر …

دانلود PicturesToExe Deluxe :

لینک دانلود مستقیم

  • پسورد:www.p30world.com

مطالب مرتبط

شما هم نظر خود را ارسال کنید

© 2025 P30world All Rights Reserved

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به پی سی ورلد میباشد

f 53