دانلود Collectorz.com Movie Collector 23.2.3 – نرم افزار مدیریت و سازماندهی فیلم ها

Movie Collector Pro نرم افزاری برای ساخت فهرست از فیلم های DVD به صورت خودکار در یک پایگاه داده می باشد. تنها با نوشتن نام فیلم یا اسکن بارکد DVD می توانید تمامی اطلاعات آن را از سورس های اینترنتی مختلف مانند IMDB و Amazon دانلود و آرشیو کنید. اطلاعاتی از قبیل نام فیلم، کارگردان، سبک فیلم، بازیگران و عکس کاور از این سورس ها جمع آوری و دانلود می شوند.

ویژگی های نرم افزار Movie Collector :

اضافه کردن DVD ها روی دیتابیس

اضافه کردن DVD با نوشتن نام فیلم یا اسکن بارکد DVD توسط دستگاه مخصوص

بدست آوردن اطلاعات فیلم از سورس های مختلف شامل Collectorz.com Movie Database, IMDB, Amazon US, Amazon UK, Amazon CA, Amazon DE, Amazon FR, Amazon JP و فروشگاه های مختلف DVD

دانلود خودکار کاورها از اینترنت یا استفاده از اسکنر داخلی TWAIN برای ذخیره عکس های کاور

اضافه کردن دستی فیلم

اضافه کردن فیلم توسط Wizard یا حالت حرفه ای

پشتیبانی از تعداد نا محدود فیلم

امکان استفاده از ویرایش اطلاعات شخصی و دلخواه شما مانند اطلاعات خرید، یادداشت های شخصی و …

وجود زمینه های مختلف اطلاعات

زمینه های اطلاعات اصلی آن شامل عنوان، ویرایش، بازیگران، سبک، فرمت، سری، تاریخ انتشار، زمان و وضعیت مجموعه می باشد

پشتیبانی از تصاویر کاور پشت و رو

جزئیات اضافی شامل زیرنویس ها، ترک های صوتی، Screen Ratio، تعداد دیسک، بسته بندی و بارکد

امکانات اضافی DVD شامل انتخاب صفحه، منوهای تعاملی و …

مشاهده، جستجو و دسته بندی فیلم ها

مشاهده مجموعه به صورت یک لیست با جدول های متعدد یا بر اساس تصاویر کاور موجود

گروه بندی خودکار فیلم ها در پوشه ها

امکان فیلتر کردن جستجو بر اساس زمینه های ویژه، استفاده از And یا Or، استفاده از Not برای نشان ندادن موضوع مورد نظر و …

ذخیره لیست فیلم ها به صورت HTML، یا متن و یا جدول XML

ابزار مدیریت اجاره دادن فیلم ها

دانلود Collectorz.com Movie Collector :

حجم فایل: 54 مگابایت

حجم فایل: 54 مگابایت

شرکت سازنده: collectorz.com

پسورد: www.p30world.com