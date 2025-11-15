دانلود iCare Format Recovery Pro 8.0.1.1 – نرم افزار بازیابی اطلاعات از درایوهای فرمت شده

iCare Format Recovery Pro به عنوان نرم افزاری قدرتمند می تواند فایل های مختلف موجود روی درایوها را در مواقعی که درایوی به روش های Quick Format یا Complete Format و یا حتی دوبار فرمت شده است، بازیابی کند. این نرم افزار می تواند مشکلات مربوط به فرمت شدن پارتیشن را تعمیر کند گویی که فرمتی انجام نشده است. رابط کاربری نرم افزار کاملا ساده طراحی شده و برای استفاده از آن و بازیابی اطلاعات خود نیاز به هیچ گونه مهارت خاصی ندارید.

ویژگی های نرم افزار iCare Format Recovery Pro :

بازیابی فایل ها در مواقعی که پارتیشن دارای خطای فرمت نمی باشد.

بازیابی فایل ها در مواقعی که درایو دوباره فرمت شده است.

بازیابی فایل ها از هارد درایوهای خارجی فرمت شده مانند Western Digital, Maxtor, Seagate و غیره ، از کارت های حافظه، فلش کارت ها و درایوهای USB.

بازیابی فایل ها از کارت های حافظه فرمت شده، Pen درایوها ، حافظه های فلش و …

تعمیر فایل سیستمی RAW و بازیابی فایل ها.

پشتیبانی از سخت افزارهای RAID و دیسک های داینامیک.

پیش نمایش فایل های قابل بازیابی.

الگوریتم جستجوی ویژه برای اجرای عملیات بازیابی فایل ها.

سازگار با سیستم عامل های Windows 7, Vista, XP, 2000 Pro; Windows Server NT, 2000, 2003 Server, 2008 Server.

پشتیبانی از سیستم های پرونده FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, NTFS5.

پشتیبانی از سیستم های پرونده مخفی Hidden FAT12, Hidden FAT16, Hidden FAT32, Hidden NTFS.

بازیابی فایل های فشرده (NTFS، NTFS5).

بازیابی فایل های رمزگذاری شده (NTFS5).

روش های مختلف برای بازیابی فایل های از دست رفته.

امکان بازیابی فایل ها و پوشه های حذف شده از پارتیشن های فرمت شده.

بازیابی پوشه های معمول ویندوز مانند My Document، My Pictures و …

بازیابی عکس های حذف شده از دوربین های دیجیتال فرمت شده.

بازیابی فایل های حذف شده بعد از حملات ویروس و کرم ها.

بازیابی فایل ها از دیسک های دارای سکتور ناقص یا سکتورهای صدمه دیده.

بازیابی از انواع رسانه ها شامل هارد درایوها، دوربین های دیجیتال، فلاپی دیسک ها، دیسک های Zip و Jaz، ایمیج ها ، کارت های حافظه Sony، کارت های Compact Flash، کارت های Smart Media، کارت های Secure Digital و تمامی انواع USB.

دانلود iCare Format Recovery Pro :

شرکت سازنده: icare-recovery.com منبع : دانلود نرم افزار

پسورد: www.p30world.com