دانلود Plex Media Player 1.41.7.9823 – نرم افزار پخش فایل های مالتی مدیا

Plex Media Player ، نام نرم افزار قدرتمند و البته بسیار حرفه ای در زمینه پخش فایل های مالتی مدیا می باشد. شما با استفاده از این مدیا پلیر قدرتمند می توانید هرآنچه که قصد دارید از فضای وب مشاهده کنید را مستقیما و بدون واسطه دیگری به وسیله همین نرم افزار مشاهده و دریافت نمایید. همچنین نرم افزار پیش روی شما برای آن دسته از کاربرانی که از محصول Plex Media Server استفاده می کنند بسیار ایده آل برای استفاده می باشد. شما می توانید با ورود به حساب Plex Pass خود به راحتی به مرور و تماشای محتویات مدنظر خود بپردازید.

نرم افزار Plex Media Player دارای آرشیو فایلهای رسانه ای بسیار غنی می باشد. همانطور که پیشتر نیز خدمت شما عرض شد، شما برای دسترسی به تمامی محتویات مد نظر خود نیازمند ورود به حساب کاربری خود خواهید بود. با ورود به حساب کاربری خود می توانید تمام پوشه های در دسترس و محتوای چند رسانه ای خود را بدون هیچ زحمتیمشاهده نمایید. شما می توانید تمامی فیلم های جدید و فیلم هایی که تا به امروز در این نرم افزار قرار گرفته اند را به راحتی مرور کرده و نسبت به سلیقه خود به تماشای فیلم های مورد علاقه خود بنشینید.

همچنین داشتن رابط کاربری بسیار زیبا و مناسب این نرم افزار شرایط کار را برای شما ساده و دلنشین خواهد کرد. از طرفی شما می توانید تنظیمات این نرم افزار را دقیقا همانطور که مدنظرتان می باشد را، سفارشی سازی نمایید. این موضوع بدین معنی است که شما با پیکربندی دستی می توانید رابط کاربری این نرم افزار را تغییر بدهید. برای مثال می توانید رنگ پس زمینه را به هر رنگی که دوست دارید در بیاورید.

برخی از ویژگی های مدیا پلیر پیشرفته Plex Media Player :

استفاده بسیار ساده و بی دردسر از این نرم افزار

امکان ساخت و ورود به حساب کاربری به منظور دسترسی به اسناد مالتی مدیا

بهره مندی از رابط کاربری بسیار مناسب با قابلیت سفارشی سازی پوسته نرم افزار

بهره مندی از قابلیت مرور در فضای وب و دسترسی به اسناد مورد نظر شما

دسترسی به فیلم ها و برنامه های تلویزیونی جدید و قدیمی با آرشیو بسیار کامل

و…

دانلود Plex Media Player :

حجم فایل: 102.85 مگابایت

حجم فایل: 102.85 مگابایت شرکت سازنده: plex.tv

شرکت سازنده: plex.tv منبع : دانلود نرم افزار

پسورد: www.p30world.com