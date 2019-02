دانلود Logicly v1.7.6 – برنامه شبیه سازی مدارهای منطقی

Logicly نام برنامه ای مفید و کم حجم میباشد که برای دانش آموزان و افرادی که قصد یادگیری و آشنایی با مدار های منطقی را دارند مفید است. با استفاده از این برنامه میتوانید گیت و ورودی هایی که برای مدار مورد نظر نیاز است را به آسانی وارد نمایید و در خروجی اطلاعات و نتایجی که نیاز دارید را دریافت کنید. در واقع هدف از ساخت این نرم افزار ترغیب افراد به یادگیری فیزیک و انفورماتیک است که اطلاعات خوبی را در این زمینه ها دارا میباشد. برنامه Logicly از یک طراحی مدرن و سرعت بالا برخوردار است که میتوانید نتایج کار خود را با سرعت بالا در یک بخش مجازی مشاهده کنید. سازگاری با گیت های مختلف در بخش ورودی مانند AND, OR, XOR, NAND, NOR, XNOR و NOT سبب خواهد شد تا دست بازتری را جهت ویرایش و اعمال بخش های جدید روی مدار ها داشته باشید. سازگاری با سیگنال های مجازی نیز سبب خواهد شد تا بتوانید یک تست از مدار خود قبل از ذخیره سازی بگیرید و ایراد هایی که ممکن است وجود داشته باشد را برطرف نمایید.

ویژگی های برنامه Logicly :

امکان طراحی و ساخت مدار های الکترونیکی

سازگاری با گیت های متفاوت در ورودی و ذخیره سازی

سرعت بالا در انجام تغییرات و نمایش آن

دسترسی به ابزار های کاربردی جهت کارایی بهتر

تست مدار ها قبل از ذخیره سازی در یک محیط شبیه سازی

سازگار با سیستم های مختلف

کم حجم و کاملا کاربردی برای دانش آموزان

دانلود Logicly :

حجم فایل: 13 مگابایت

حجم فایل: 13 مگابایت شرکت سازنده: logicly.com

شرکت سازنده: logicly.com منبع : دانلود نرم افزار

پسورد: www.p30world.com