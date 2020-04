دانلود IconCool Studio Pro 8.20 – نرم افزار ساخت آیکون

IconCool Studio Pro ساخت شركت Newera Software Technology كه در زمينه هاي گرافيكي بسيار معروف و قدرتمند ميباشند اين بار با معرفي برنامه ساخت آيكون هاي قدرتمند و حرفه اي براي سيستم هاي 32 بيتي و 64 بيتي توانسته است چشم بسياري از طراحان و متخصصان كامپيوتر و نرم افزار را به سوي خود خيره كند. محصول جديد اين كمپاني با نام IconCool Studio آيكون هاي دلخواه شما را در محيط كاملاً گرافيكي و ساده در عين حال حرفه اي خلق ميكند. قابلیت ویرایش فرمتهای تصویری و تصاویر مختلف و تبدیل مستقیم این تصاویر به آیکون ها و در نهایت ویرایش آیکون ها از قابلیت های خوب این نرم افزار که با افکت ها و فیلترهای متنوعی که دارد ، علاوه بر آسان تر کردن کار طراحی، آثار شما را بسیار زیباتر و منحصر به فردتر خواهد کرد.

امکانات نرم افزار IconCool Studio Pro :

پشتیبانی نسل جدید آیکون ها یعنی آیکون های ویندوز ویستا و 7

نمونه های متنوع آیکون ویستا که به عنوان تمپلات می توانید از آنها استفاده کنید

قابلیت پشتیبانی فرمت PSD نرم افزار قدرتمند Adobe Photoshop که به آسانی آن را Import , Export می نماید

تغییر در آیکون های ویندوز و تعویض آیکون های بخش های مختلف مانند My Computer, My Documents و…

قابلیت پشتیبانی انیمیشن های GIF و استفاده از فریم های آن

دارای بیش از 50 فیلتر مختلف تصویر برای ایجاد تغییر و زیبایی در تصاویر ورودی، فیلتر هایی مانند lurring, Sharpening, Embossing و…

دارای بیش از 15 افکت مختلف تصویر برای ایجاد تغییر و زیبایی در تصاویر ورودی، افکت هایی مانند Linear Gradient, Wave, 3D shadow, 3D Button, Text Gradient Effects و …

قابلیت خوب جستجو سریع برای فرمتهای مختلف آیکون در سیستم یا محیط یک شبکه

شتیبانی 25 فرمت گوناگون تصویری برای ورود به محیط نرم افزار و ویرایش و تبدیلشان به آیکون های دلخواه، فرمتهایی مانند BMP, DIB, EMF, GIF, ICB, ICO, ICL, JPG, JPEG, PBM, PCD, PCX, PGM, PNG, PPM, PSD, PSP, RLE, SGI, TGA, TIF, TIFF, VDA, VST, WBMP and WMF

قابلیت ذخیره ی نهایی به 12 فرمت مختلف BMP, CUR, GIF, JPG, ICL, ICO, PNG, WBMP, EMF, WMF, TGA and TIF

به راحتی نشانه های ماوس خود را تغییر دهید

قابليت نصب بر روي ويندوز هاي 98/200/2003/‍Xp / Vista و 7.

دانلود IconCool Studio Pro :

حجم فایل: 38.2 مگابایت

پسورد: www.p30world.com