دانلود Digital Film Tools PhotoCopy 2.0.11 – نرم افزار آنالیز و تبدیل ویژگی های یک عکس به عکس دیگر

Digital Film Tools PhotoCopy نرم افزاری برای آنالیز و شناسایی ویژگی های مختلف یک عکس از جمله رنگ، بافت، کنتراست و… برای کپی و تبدیل ویژگی های آن روی عکس دیگر می باشد. در این نرم افزار فرآیند تجزیه و تحلیل روشنایی، جزئیات، بافت با دقت بسیار زیادی انجام می شود و می توانید دو تصویر را از نظر ویژگی های نامبرده با یکدیگر ترکیب کنید. این نرم افزار دارای سیستم لایه بندی بوده و می توانید عکس هایی با ویژگی های مختلف را که به صورت لایه بندی شده قرار می گیرند را تنظیم و سفارشی سازی کنید.

ویژگی های نرم افزار Digital Film Tools PhotoCopy:

ترکیب دو عکس از نظر ویژگی های تصویری

شناسایی و آنالیز بافت، کنتراست، رنگ و…

ادغام ویژگی های دو عکس با یکدیگر

سیستم لایه بندی

استفاده از این نرم افزار نیاز به پیش نیاز های زیر دارد:

– Adobe Photoshop CS5 and up (64 Bit Only)

– Adobe Photoshop Elements 13 and up

– After Effects CS5 and up

– Adobe Premiere Pro CS5 and up

– Avid Editing Systems (64 Bit only)

– Assimilate Scratch v8 and up

– Black Magic Resolve v11 and up

– Sony Vegas v13 and up

– The Foundry’s Nuke v8 and up

– Windows 7 64 bit and up

دانلود Digital Film Tools PhotoCopy :

حجم فایل: 60.73 مگابایت

پسورد: www.p30world.com