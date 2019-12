دانلود Enfocus PitStop Pro 2019 v19.1.0.1071237 نرم افزار ساخت و ویرایش PDF

Enfocus PitStop Pro یک بسته همه کاره برای کار با فایل های PDF در Adobe Acrobat می باشد.این نرم افزار قابلیت ایجاد و ویرایش فایل های پی دی اف را دارا می باشد. همانطور که میدانید بسیاری از فایل های PDF آنگونه که انتظار می رود نیستند ، در بسیاری از مواقع خروجی کار آنطوری نمی شود که میخواهید و بدتر از آن در مواقعی نیز شما قابلیت ویرایش فایل ها را نیز از دست داده اید و یا اصلا فایل بگونه ایست که در Adobe Acrobat قابلیت ویرایش ندارد !

PitStop پلاگینی است که به نرم افزار Adobe Acrobat الحاق شده و مشکلاتی که در بالا ذکر شد را برطرف می نماید.حالا با این نرم افزار ، ویرایش فایل های پی دی اف مانند جدا کردن تکه کیک می باشد که به راحتی می توانید بخشی یا کل فایل های پی دی اف را با جزئیات کامل ادیت کنید.

از ویژگی های این پلاگین برای ویرایش فایل های PDF می توان به موارد زیر اشاره کرد:

قابلیت ویرایش متن ، تصویر و …

قابلیت عدم دستکاری در فونت هایی که در سیستم شما وجود ندارد

قابلیت فیکس کردن مشکلات موجود در فایل به صورت لحظه و ذخیر آنی آنها به منظورم عدم از دست رفتن آنها

قابلیت اضافه کردن تمپلیت های مختلف برای خروجی گرفتن آنها

این نرم افزار به شما این امکان را میدهد تا بتوانید با بالاترین سرعت ممکن فایل های PDF را ویرایش نمایید

این نرم افزار فایل های PDF ایجاد شده شما را قبل از خروجی گرفتن بررسی می کند تا مشکلاتی از قبلی رنگ های اضافی ، فونت های بهم ریخته و… بررسی کند.

شما می توانید یک لیست از تمامی کارهایی که بر روی فایل پی دی اف صورت گرفته را از این پلاگین تهیه کنید.

تغییرات جهانی ایجاد شده در پلاگین:

شما در هنگام کار با پلاگین و در صورت اینکه فایل پی دی اف شما در زبان های مختلف باشد تغییرات جهانی که در این نرم افزار صورت گرفته ، به کمک شما می آید تا بتوانید کیفیت بیشتری از تغییرات ایجاد شده را بدست آورید.

از مواردی که به همین منظور می توانید استفاده کنید:

وارد کردن و درخواست استامپ و تمبر

قابلیت اضافه کردن پوشش دهنده صفحات

قابلیت شماره کردن دوباره بر اساس زبان

تبدیل تمامی رنگ ها

در نسخه جدید نرم افزار چه مواردی اضافه شده است:

قابلیت تعیین میانبرهای دلخواه

پشتیبانی از فشرده سازی JPEG 2000

بهبود قابلیت انتخاب و ویرایش به صورت ساختاری

قابلیت ویرایش فایل های جداشده

اضافه شده قابلیت تغییرات در رنگ و کنتراست و روشنایی فایل های خروجی

قابلیت اضافه شده Prepress > apply color curves که درخواست منحنی رنگ قبل از چاپ می باشد

و بسیار موارد دیگر که می توانید در این نرم افزار استفاده کنید.

نسخه هایی از ویندوز که از می توانید این نرم افزار را نصب کنید:

– Microsoft® Windows® 7, Home Premium, Business or Ultimate Edition (32-bit and 64-bit running in 32-bit mode)

– Microsoft® Windows® 8 (32-bit and 64-bit running in 32-bit mode)

– Microsoft® Windows® 8.1 (32-bit and 64-bit running in 32-bit mode)

– Mac OS® X 10.6 (Snow Leopard)

– Mac OS® X 10.7 (Lion)

– Mac OS® X 10.8 (Mountain Lion)

– Mac OS® X 10.9 (Mavericks): only with Adobe® Acrobat® X and XI Standard or Pro

دانلود Enfocus PitStop Pro :

حجم فایل: 997.84 مگابایت

پسورد: www.p30world.com