دانلود Program4Pc DJ Audio Editor 7.3- نرم افزار ویرایش فایل های صوتی

Program4Pc DJ Audio Editor نرم افزار حرفه ای و در عین حال با کاربری ساده برای ویرایش فایل های صوتی و موزیک های شما می باشد.شما با استفاده از این نرم افزار می توانید هزاران افکت صوتی را به موزیک خود اضافه کنید.امکاناتی همچون برش یک بخش ، کپی کردن یک بخش در بخش دیگر ، بالا پایین کردن صدای یک بخش و…. از ویژگی های نرم افزار می باشد.

همچنین با استفاده از این نرم افزار می توانید کیفیت فایل های صوتی خود را نیز ویرایش کرده و در صورت نیاز کیفیت آنها را بالا برده یا پایین بیارید.این در مواقعی است که به طور مثال شما برای مراسمی دوست دارید کیفیت فایل صوتی بالا باشد ولی مثلا برای گوش دادن در پلیر به دلیل پایین آوردن حجم موزیک ، کیفیت آن را پایین می آورید.Program4Pc DJ Audio Editor از اکثر فرمت های رایج صوتی پشتیبانی کرده و از این نظر یکی از کامل ترین نرم افزارهای ویرایش صدا می باشد.

ویژگی های نرم افزار ویرایش فایل های صوتی Program4Pc DJ Audio Editor :

– دارای امکاناتی همچون Cut, Copy, Paste, Paste From File, Paste Mix, Paste Mix from File

– نمایش موزیک به صورت موج های معروف صوتی برای مدیریت بهتر شما بر روی موزیک

– قابلیت خروجی گرفتن از نرم افزار با فرمت های MP3, OGG, WAV, WMA, AAC, AIFF, FLAC, AMR, M4A, MP2

– وجود فیلترهای مختلف مانند Low, High, Band Pass, Notch Filter, Low or High Shelf, Peak EQ Filter

– امکان اضافه کردن بیش از 16 افکت صوتی زیبا

– مدیریت و کنترل کامل بر روی همه پارامترهای ویرایش

– قابلیت سفارشی سازی افکت ها با قابلیت ویرایش آنها

– امکان بازگردانی تمامی عملیات انجام شده

– بسیار ویژگی های دیگر.

دانلود Program4Pc DJ Audio Editor :

حجم فایل: 36.92 مگابایت

شرکت سازنده: program4pc.com

منبع : دانلود نرم افزار

پسورد: www.p30world.com