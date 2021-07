دانلود Audials One 2021.0.212.0 – نرم افزار دانلود فیلم ها و آهنگ های آنلاین

Audials One نرم افزار ضبط و ذخیره فایل های صوتی و تصویری است. اگر شما هم از علاقه مندان به موسیقی و فیلم هستید حتما میدانید که از سایت هایی نظیر یوتیوب، dailymotion و… نمیتوانید دانلود کرده و حتما باید به دنبال یه راه دیگری باشید. امروز میتوانید به کمک نرم افزار Audials One به راحتی و در کوتاه ترین زمان ممکن موسیقی، فیلم، رادیو و… را از هر جا که میخواهید پیدا کرده و آنها را ضبط، ذخیره و تبدیل کنید. با کیفیت فوق العاده و به صورت خودکار فیلم و سریال های مورد علاقه خود را ضبط کرده و یک مجموعه ای زیبا از فیلم های خود ایجاد کنید. همچنین به کمک Audials One میتوانید موسیقی های مورد علاقه خود را از سایت های پخش کننده موسیقی ضبط کرده و آنها را برای همیشه داشته باشید. از سایت های Amazon Prime Video ، YouTube ، Hulu ویدیو و یا موسیقی خود را پیدا کرده سپس اقدام به ضبط آنها با کیفیت فوق العاده کنید. همچنین میتوانید با تنظیم سرعت ضبط، آنرا دوبرابر کرده تا ضبط ویدیو و یا موسیقی با دو برابر سرعت انجام شود. لیست خود را ایجاد کرده و آنها را با سرعتی بینظیر دریافت کنید.

ویژگی های نرم افزار Audials One:

ضبط و ذخیره فایل های صوتی و تصویری

ضبط از سایت های پخش کننده آنلاین ویدیو و موسیقی

ایجاد لیستی فوق العاده از فیلم ها

جست و جوی موسیقی و ضبط آن

ضبط و ذخیره ویدیو و موسیقی از سایت ها Amazon Prime Video ، YouTube ، Hulu

پشتیبانی از ضبط با سرعت دو برابر

دانلود Audials One :

حجم فایل: 96.9 مگابایت

پسورد: www.p30world.com