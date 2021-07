دانلود imobie PhoneRescue for iOS 4.1.20210708 – بازیابی اطلاعات موبایل مخصوص آیفون ، IOS

imobie PhoneRescue for iOS نرم افزار بازیابی اطلاعات از دست رفته آیفون است. به راحتی و در عرض چند دقیقه تصاویر، مخاطبین، پیامک ها و تمام اطلاعات IOS خود را بازیابی کنید. شعار سازندگان این برنامه این است که از دست دادن اطلاعات تنها یک اتفاق موقتی بوده چرا که میتوانید با استفاده از نرم افزار imobie PhoneRescue for iOS در کوتاه ترین زمان ممکن به تمامی آنها دسترسی پیدا کنید. رابط کاربری فوق العاده و ساده imobie PhoneRescue for iOS به شما اجازه میدهد تا بدون داشتن دانش و یا مهارت خاصی به راحتی اطلاعات از دست رفته خود را بازیابی کرده و آنها را مجدد به آیفون و یا ایپد خود بازگردانید. بهترین و بیشترین نتیجه را از این برنامه کسب کرده و تمامی اطلاعات خود در عناوین مختلف را بازیابی کنید. تنها با 3 کلیک ساده و بدون نیاز داشتن به مهارت عکس ها، فیلم ها، مخاطبین، پرونده ها و… خود را بازیابی کرده و آنها را بازگردانید. imobie PhoneRescue for iOS علاوه بر بازیابی اطلاعات توانایی درست کردن مشکلات و خرابی های ios را نیز دارد.

ویژگی های نرم افزار imobie PhoneRescue for iOS :

رابط کاربری فوق العاده و منحصر به فرد

بازیابی اطلاعات از دست رفته آیفون

بازیابی اطلاعات تنها با 3 کلیک ساده

بازیابی تصاویر، مخاطبین، فیلم ها و…

حل مشکلات آیفون

بازیابی اطلاعات از iCloud

دانلود imobie PhoneRescue for iOS :

حجم فایل: 36.8 مگابایت شرکت سازنده: imobie.com

