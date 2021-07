دانلود NCH DeskFX Audio Enhancer Plus 3.12 – نرم افزار تقویت کننده صدا

NCH DeskFX Audio Enhancer Plus نرم افزار تقویت کننده صدا است. این نرم افزار با رابط کاربری ساده و فوق العاده به شما اجازه میدهد تا جلوه های بینظیر به صدا داده و کیفیت آنرا تقویت کنید. هدف اصلی نرم افزار NCH DeskFX Audio Enhancer Plus ارتقای صدا و بهبود کیفیت آن که از طریق بلندگو و یا هدفون به گوش شما میرسد است. با استفاده از NCH DeskFX Audio Enhancer Plus پخش صدا از هدفون و یا بلندگو را تغییر داده و از آن لذت ببرید. همچنین میتوانید با افکت گذاری و جلوه های فوق العاده کیفیت صدا را تا حد قابل توجهی افزایش دهید.

ویژگی های نرم افزار NCH DeskFX Audio Enhancer Plus:

رابط کاربری فوق العاده و حرفه ای

تقویت صدا و بهبود کیفیت آن

افکت گذاری و ایجاد جلوه های بینظیر

تقویت equalize, amplify, reverb, chorus, wahwah, vibrato, tremolo و…

تغییر شکل بین حالت های مختلف اکولایزر

ایجاد تناسب میان صدا و محیط اطراف

بهینه سازی کیفیت صدای پخش شده

دانلود NCH DeskFX Audio Enhancer Plus :

حجم فایل: 2.2 مگابایت شرکت سازنده: nchsoftware.com

شرکت سازنده: nchsoftware.com منبع : دانلود نرم افزار

پسورد: www.p30world.com