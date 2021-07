دانلود Nik Collection by DxO 4.1.0.0 – ویرایش و افکت حرفه ای عکس

Nik Collection by DxO مجموعه ای کامل از ابزارهای ویرایش حرفه ای تصاویر است. نرم افزار Nik Collection by DxO میتواند به دو صورت مستقل و یا پلاگینی برای نرم افزار های Adobe Photoshop و Lightroomاستفاده شود. مجموعه حرفه ای Nik Collection by DxO به شما کمک میکند تا با خلاقیت خود بیشتر از هر زمان دیگری به اوج برسید. رابط کاربری فوق العاده و داشتن طیف گسترده ای از ابزارها در برنامه باعث شده تا کاربران بتوانند تصاویر خود را به صورت فوق العاده ویرایش کرده و برروی آنها افکت های ویژه قرار دهند تا یک تصویر جذاب ایجاد شود. روتوش سریع و حرفه ای، کپی پیست هوشمند، ایجاد تصاویر سیاه و سفید فوق العاده، تغییر رنگ و کنتراست هوشمند، ایجاد جلوه های بینظیر و… همگی از ویژگی های فوق العاده این نرم افزار به شمار میروند.

ویژگی های نرم افزار Nik Collection by DxO:

مجموعه ای کامل برای ویرایش حرفه ای تصاویر

استفاده از آن به دو صورت مستقل و پلاگین

رابط کاربری فوق العاده و بینظیر

داشتم طیف گسترده از ابزارهای گوناگون جهت تغییر رنگ و ویرایش

روتوش هوشمند و سریع

افکت گذاری و ایجاد جلوه های منحصر به فرد

ایجاد تصاویر سیاه و سفید هوشمند

دانلود Nik Collection by DxO :

حجم فایل: 742.8 مگابایت

