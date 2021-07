دانلود iPixSoft SWF to HTML5 Converter 4.5.0 – تبدیل فلش swf به html5

iPixSoft SWF to HTML5 Converter نرم افزار تبدیل فرمت SWF به HTML5 است. در حقیقت نرم افزار iPixSoft SWF to HTML5 Converter یک مبدل ویدیویی بوده که به شما اجازه میدهد تا فرمت ادوبی فلش را به فرمت HTML تبدیل کنید. همچنین پس از تبدیل فایل های ویدیویی میتوانید آنها را ویرایش کنید. iPixSoft SWF to HTML5 Converter به کاربران این امکان را میدهد تا ویدیو ها را پس از تبدیل فرمت، برش داده و برروی آنها واترمارک خود را بچسبانند. همانطور که میدانید فرمت ادوبی فلش بسیار قدیمی بوده و در وب به ندرت مورد استفاده قرار میگیرد، به همین دلیل میتوانید در کوتاه ترین زمان ممکن فایل های SWF خود را به HTML5 تبدیل کنید.

ویژگی های نرم افزار iPixSoft SWF to HTML5 Converter:

تبدیل فرمت Flash SWF به HTML5 Video

ویرایش فایل های ویدیویی پس از تبدیل

برش فیلم و چسباندن واترمارک به آن

پشتیبانی از رمزگذاری برروی ویدیو

رابط کاربری فوق العاده و کاربرپسند

دانلود iPixSoft SWF to HTML5 Converter :

حجم فایل: 16.6 مگابایت

حجم فایل: 16.6 مگابایت شرکت سازنده: ipixsoft.com

شرکت سازنده: ipixsoft.com منبع : دانلود نرم افزار

پسورد: www.p30world.com