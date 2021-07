دانلود Get Windows 11 v1.0.0.0 – نرم افزار دریافت ویندوز 11 یازده رسمی تاییدشده

Get Windows 11 نرم افزار فوق العاده که به شما اجازه میدهد تا یک کپی از نسخه تایید شده ویندوز 11 در سیستم خود نصب کرده تا بتوانید به بررسی این ویندوز جدید بپردازید. همانطور که میدانید ویندوز 11 پس از معرفی سر و صدای زیادی را ایجاد کرد و همچنان بسیاری از کاربران آرزوی تجربه این ویندوز را دارند. حال نرم افزار Get Windows 11 به شما اجازه میدهد تا با داشتن یک نسخه آزمایشی اما تایید شده از سوی مایکروسافت لذت و تجربه کار با ویندوز 11 را بچشید. کافیست تا فضای مورد نیاز را برای Get Windows 11 ایجاد کرده تا بتواند نسخه آزمایشی را در آنجا قرار دهد ، سپس با اجرای برنامه ویندوز 11 را تجربه کنید. برنامه رابط کاربری پیچیده ای نداشته و پس از نصب با اجرای آن میتوانید به راحتی ویندوز را تجربه کرده و از تمامی ویژگی های آن برخوردار شوید. نرم افزار از لحاظ امنیتی تایید شده و هیچ گونه بد افزار یا ویروسی در خود ندارد.

ویژگی های نرم افزار Get Windows 11:

رابط کاربری فوق العاده و ساده

تجربه بینظیر ویندوز 11 به صورت رایگان

نصب آسان و سریع

تجربه نسخه تایید شده ویندوز 11

امنیت فوق العاده

دانلود Get Windows 11 :

حجم فایل: 0.6 مگابایت

حجم فایل: 0.6 مگابایت منبع : دانلود نرم افزار

پسورد: www.p30world.com