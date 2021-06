دانلود AutoDWG DWG to PDF Converter 2021 5.70 – نرم افزار تبدیل فایل اتوکد به پی دی اف pdf

AutoDWG DWG to PDF Converter نرم افزار تبدیل فرمت فایل های اتوکد به PDF است. با استفاده از نرم افزار AutoDWG DWG to PDF Converter میتوانید به راحتی و در کوتاهترین زمان ممکن فرمت های DWG, DXF و DWFرا به PDF تبدیل کنید. رابط گرافیکی برنامه فوق العاده و آسان میباشد، همین موضوع باعث شده تا همه کاربران بتوانند به راحتی از آن استفاده کتنند. تبدیل فایل ها به PDF به صورت دسته ای، پشتیبانی از چاپ فایل ها، کیفیت فوق العاده طرح ها پس از تبدیل، قرار دادن واترمارک برروی طرح ها و… همگی از ویژگی های منحصر به فرد و فوق العاده این برنامه به شمار میروند. همانطور که گفته شد برنامه کیفیت طرح ها را پس از تبدیل از بین نمیبرد، این بدان معناست که شما با همان کیفیتی که فایل خود را در اتوکد ذخیره کرده اید میتوانید آنرا به PDF تبدیل کنید. علاوه بر این میتوانید فایل ها را به صورت دسته ای و یا حتی یک پوشه کامل را به فرمت PDF تبدیل کنید. در نهایت AutoDWG DWG to PDF Converter به شما اجازه میدهد تا در صورت نیاز برروی فایل PDF خود پسورد گذاشته و امنیت آنرا تضمین کنید.

ویژگی های نرم افزار AutoDWG DWG to PDF Converter:

رابط کاربری فوق العاده و آسان

تبدیل فایل های اتوکد به فرمت PDF

تبدیل فرمت های DXF,DWG و DWF به PDF

تبدیل فایل ها به صورت دسته ای و یا حتی یک پوشه کامل

رمزگذاری برروی فایل های PDF

دانلود AutoDWG DWG to PDF Converter :

حجم فایل: 35 مگابایت

شرکت سازنده: autodwg.com

پسورد: www.p30world.com