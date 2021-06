دانلود Tenorshare UltData for Android 6.5.1.0 – نرم افزار بازیابی اطلاعات اندروید

Tenorshare UltData for Android نرم افزار بازیابی اطلاعات اندروید است. برای بسیار از ما این اتفاق افتاده است که به دلایل متفاوتی اطلاعات تلفن همراه خود نظیر تصاویر، فیلم ها، برنامه ها و اسناد و مدارک پاک شده باشد. اما به کمک نرم افزار Tenorshare UltData for Android میتوانید به راحتی و در کوتاه ترین زمان ممکن تمامی آنها را بازیابی کنید. پشتیبانی از اکثر تلفن های اندرویدی از ویژگی های کلیدی برنامه به شمار میرود. مخاطبین، تصاویر، پیامک ها، تاریخچه تماس و … را به صورت کامل بازیابی کنید. علاوه بر این نرم افزار Tenorshare UltData for Android میتواند اطلاعات پاک شده از روی SD card را نیز بازیابی کند. پیش از بازیابی فایل ها نرم افزار به شما پیش نمایشی از اطلاعات بازیابی شده به نمایش میگذارد تا شما بتوانید تنها مواردی را که نیاز دارید بازیابی کنید. شما زمانی که داده ها را به اشتباه حذف، دستگاه را به تنظیمات کارخانه بازگردانید و موارد دیگر نیاز به بازیابی اطلاعات خواهید داشت و آنجاست که این برنامه به کمک شما خواهد آمد. تمامی مخاطبین را به همراه شماره تماس و نام آنها به صورت TXT, XML, یا XLSصادر میکند. بازیابی در این برنامه به دو صورت سریع و عمیق انجام میشود به این صورت که در بازیابی سریع، تماس های از دست رفته، تاریخچه تماس، پیام ها عکس ها و… اما در بازیابی عمیق مخاطبین از دست رفته، فیلم ها و سایر اسناد نیز بازیابی میشوند.

ویژگی های نرم افزار Tenorshare UltData for Android:

بازیابی اطلاعات از دست رفته نظیر فیلم، عکس، مخاطبین و…

بازیابی شماره تلفن مخاطبین به همراه نام آنها به صورت TXT, XML, یا XLS

بازیابی اطلاعات به دو صورت سریع و عمیق

بازیابی اطلاعات پاک شده از روی SD

رابط کاربری فوق العاده و اسان

پشتیبانی از اکثر دستگاه های اندرویدی

دانلود Tenorshare UltData for Android :

شرکت سازنده: tenorshare.com منبع : دانلود نرم افزار

پسورد: www.p30world.com