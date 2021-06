دانلود One Commander 3.0.40.0 – فایل منیجر ویندوز

One Commander نرم افزار مدیریت فایل ها برای ویندوز میباشد. بسیار سریع و آسان فایل های خود را مدیریت و عملیاتی نظیر کپی، انتقال و یا تغییر نام را بر روی آنها انجام دهید. به کمک نرم افزار One Commander فایل های خود را مرتب و سازماندهی کنید. همچنین میتوانید برای هر پوشه زیر شاخه های متفاوتی را ایجاد کنید. با ایجاد یک نمودار درختی برای هر پوشه مادر زیرمجموعه تعریف کرده و برای آنها نیز میتوانید زیر مجموعه های مخصوص به خود تعریف کنید، این فرآیند برای مدیریت هرچه بهتر فایل ها بسیار کاربردی میباشد. همچنین در One Commander میتوانید پیش نمایش هر فایل را مشاهده کرده و عملیات تغییر نام، انتقال، حذف و… را برروی آنها انجام دهید. قابلیت Drop List در برنامه به شما اجازه میدهد تا فایل ها را به صورت دسته جمعی جمع آوری کرده و به صورت گروهی پردازش کنید.

ویژگی های نرم افزار One Commander:

رابط کاربری فوق العاده و ساده

مدیریت و نظارت بر فایل های ویندوز

سازماندهی و مرتب سازی فایل ها

پشتیبانی از ویژگی Drop List

ایجاد شاخه های مختلف برای یک پوشه

دانلود One Commander :

حجم فایل: 36.1 مگابایت

حجم فایل: 36.1 مگابایت شرکت سازنده: onecommander.com

شرکت سازنده: onecommander.com منبع : دانلود نرم افزار

پسورد: www.p30world.com