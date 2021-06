دانلود Free YouTube To MP3 Converter 4.3.50.604 – دانلود آهنگ و صدا از یوتیوب

Free YouTube To MP3 Converter نرم افزار جدا کردن صدا از ویدیوهای یوتیوب و ذخیره آنها بصورت فرمت محبوب mp3 است . امروزه یوتیوب به عنوان محبوب ترین سایت تماشای ویدیو ها و کلیپ های آنلاین است. به همین دلیل هنگامی که موزیک مورد علاقه خود را به صورت کلیپ در یوتیوب مشاهده میکنید نمیتوانید آنرا به صورت فایل صوتی داشته باشید و همیشه برای گوش دادن باید به یوتیوب مراجعه کنید. نرم افزار Free YouTube To MP3 Converter به شما کمک میکند تا آهنگ و صدا را از تصویر جدا کرده و با تبدیل سریع آن به mp3 بتوانید فایل صوتی خود را برای همیشه داشته باشید. Free YouTube To MP3 Converter علاوه بر فرمت mp3 توانایی تبدیل صورت به فرمت های AAC ، OGG ، M4A ، FLAC و WAV را نیز دارد. یکی از ویژگی های منحصر به فرد این برنامه عدم افت کیفیت صدا میباشد، به این صورت که هیچ تفاوتی میان نسخه اصلی و نسخه تبدیل شده وجود ندارد.

ویژگی های نرم افزار Free YouTube To MP3 Converter:

جداسازی صوت از تصویر در یوتیوب و تبدیل آن به فرمت mp3

پشتیبانی از فرمت های صوتی AAC ، OGG ، M4A ، FLAC و WAV

کیفیت صدای بینظیر همانند نسخه اصلی

تبدیل یک پلی لیست کامل در یوتیوب به فرمت mp3

رابط کاربری فوق العاده و ساده

دانلود Free YouTube To MP3 Converter :

حجم فایل: 82.8 مگابایت

حجم فایل: 82.8 مگابایت

شرکت سازنده: dvdvideosoft.com

پسورد: www.p30world.com