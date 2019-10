دانلود Ashampoo ZIP Pro 3.0.26 – نرم افزار کار با فایل های فشرده

Ashampoo ZIP Pro یکی از نرم افزارهای حرفه ای و کاربردی برای فشرده سازی ، رمزنگاری و به اشتراک گذاری فایل ها و بک آپ گیری از آنها می باشد. پشتیبانی و خارج کردن از حالت فشرده فایل هایی که با نرم افزارهای دیگر انجام شده مانند فرمت های ZIP, RAR, TAR, CAB نیز توسط این نرم افزار پشتیبانی می شود. سرعت و کیفیت فشرده سازی و خارج کردن از حالت فشرده توسط این نرم افزار بسیار عالی بوده و در کمترین زمان ممکن کار مورد نظر انجام می شود.

ویژگی های نرم افزار فشرده سازی Ashampoo ZIP :

باز کردن بسیاری از فرمتهای مشهور و پرکاربرد فشرده

پشتیبانی کامل از Windows 7/8

دسترسی به فایل های قفل شده سیستمی با فرمت VSS

پردازش چند هسته ای هنگام کار با فرمتهای ZIP, 7-Zip

قابلیت تبدیل فرمتها به فرمتهای وجود

مشاهده و نوشتن بر روی فایل های با فرمت ZIP-, ZIPX, 7-Zip, LHA-, CAB-, TAR- / GZ- / BZ2-, BH- and PAE

مشاهده فرمتهای RAR, ISO, ACE, ARJ, MSI, NSIS, CHM, DMG و….

امکان ایجاد فولدرهای فشرده سازی شخصی

قابلیت آنلاین شدن با چند کلیک

امکان مشاهده منابع کلود برای لود و ارسال

پشتیبانی از ایجاد درایو های مجازی برای اجرای فایل های ISO

قابلیت بک آپ گیری آنلاین و آپلود آن در اف تی پی

بالاترین حد امنیت با رمزنگاری فایل ها به صورت 256-bit

رمزنگاری 256 بیتی AES

قابلیت ایجاد پسورد برای فایل و ایجاد محدودیت ها

پشتیبانی از فرمت ZIPX

امکان ایجاد فایل های به هم پیوسته و مرتبط

قابلیت رمز نگاری ، خارج کردن از حالت رمزنگاری فایل های آفیس

رمزنگاری و ایجاد امضا برای فایل های پی دی اف

امکان ریکاوری کردن فایل های مشکل دار شده

تبدیل و بارگادنی فایل های آرشیو شده

پشتیبانی از فرمت و مدت فشرده سازی : LZMA, JPEG, PPMd, BZIP2, XZ and WAVPACK

قابلیت ایجاد اتوماتیک فولدرهای آرشیو سازی و فولدر شخصی

تبدیل یک فرمت فشرده سازی شده به دیگر فرمت فشرده سازی

امکان انتخاب 5 قالب مختلف برای نرم افزار طبق نظر کاربر

امکان انتقال و آپلود فایل ها بر روی فضاهای آنلاین مانند Dropbox, Google Drive, One Drive, Amazon S3, Azure and Box

ظاهر بسیار کاربرپسند و جذاب

سادگی در استفاده و قابل استفاده برای هز سطوحی از کاربران

پشتیبانی از نامحدود فایل و نامحدود تعداد فایل

امکان قرار دادن پسورد برای فایل ها برای عدم دستسرسی همگانی بر روی فایل ها

امکان ایجاد درایو مجازی برای راه اندازی فایل های ایزو

قابلیت اسکریپت نویسی برای بک اپ گیری منظم

امکان رایت فایل ها بر روی دیسک های CD / DVD / BD

پشتیبانی از آپلود فایل ها با استفاده از پروتکل های FTP / SFTP / TLS

قابلیت برنامه ریزی برای بک آپ گیری منظم

پشتیبانی از نسخه های مختلف ویندوز مانند : Windows 8.1 Windows 8 Windows 7 Windows Vista Windows XP Windows Server 2013 Windows Server 2008 Windows Server 2003

…

دانلود Ashampoo ZIP Pro :

منبع : دانلود نرم افزار

پسورد: www.p30world.com