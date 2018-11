دانلود File Expert with Clouds Pro 8.3.0 – نرم افزار مدیریت فایل اندروید

File Expert with Clouds Pro فایل منیجری حرفه ای و بسیار کارآمد برای سیستم عامل اندروید می باشد که به شما امکان میدهد مدیریتی کامل بر روی فایل های خود در موبایل یا تبلتتان داشته باشید.از ویژگی های نرم افزار فوق می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– فایل منیجیری با ابزارهای کامل و حرفه ای

– قابلیت انتقال فایل ها از طریق تمامی راههای ارتباطی

– امکان تگ گذاری و اضافه کردن دیسکریپشن برای هر فایل

– امکان ارسال فایل به سرور های اینترنتی از طریق FTP, SFTP and FTPS

– ابزارهای ضروری برای ارسال فایل به کلودسرورهای اینترنتی

– دسته بندی فایل ها

– قابلیت انجام اعمال ابتدایی مانند cut , copy , paste, send , Rename , new folder

– امکان انجام عملیات گفته شده به صورت گروهی

– دسترسی به شاخته روت گوشی و فایل های سیستمی

– قابلیت ایجاد تب های مختلف

– موزیک پلیر کاملا اخصتصای و حرفه ای

– دسترسی کامل به Gallery, Video, Music, E-Books, Documents, Apps, Plug-in, APK files, Zip Files

– سطل آشغال

– بسیار سریع و دانلودر حرفه ای

– قابلیت اتصال و اشتراک گذاری فایل در فضاهای ابری مانند Google Drive, Dropbox, Box.net, Yandex, SkyDrive, SugarSync, Ubuntu One

– هماهنگ سازی شده به صورت کامل با بلوتوث

– امکان بک آپ گیری از فایل ها و نرم افزارهای شما

– ایمیج ویور یا نمایشگر تصاویر حرفه ای

– ویرایشگر حرفه ای متن

– ایجاد و استخراج فایل های فشرده با فرمت های ZIP ، RAR ، GZIP ، TAR ، TGZ و BZ

– بسیار ویژگی های دیگر.

دانلود File Expert with Clouds Pro :

حجم فایل: 4.49 مگابایت

پسورد: www.p30world.com