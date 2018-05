دانلود Jihosoft File Recovery 8.30- نرم افزار بازیابی فایل های پاک شده

Jihosoft File Recovery نرم افزاری کاربردی برای بازگردانی و بازیابی فایل های تصویری ، ویدئویی ، اسناد و… که توسط شما حذف یا فرمت یا از دست رفته اند می باشد.این نرم افزار قابلیت بازگردانی مواردی از جمله photos, music, videos, documents, emails و….هر آن چیزی که از هارد سیستم شما حذف شده است را دارا می باشد.

از ویژگی های نرم افزار بازیابی فایل های پاک شده Jihosoft File Recovery ، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– قابلیت بازگردانی فایل ها از هارد اکسترنال و فلش مموری

– دارای 2 متد قدرتمند اسکن

– پشتیبانی از فرمت های تصویری JPG, PNG, RAW, GIF, JPEG, BMP, TIF, PCX, TIFF, TGA, EXIF, FPX, SVG, PSD, CDR, PCD, DXF, UFO, EPS, AI

– پشتیبانی از فرمت های ویدئویی AVI, MOV, QT, MPG, MP4, FLV, WMV, RMVB, 3GP, SWF, MKV, RM, ASF, DIVX, MPEG, MPE, VOB, DAT, RA, RAM

– پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3, WMA, MID, OGG, WAV, AAC, M4A, APE, TTI, RA, AIF, AIFF, AU, VOC, MOD, S3M, MTM, FAR, KAR, IT

– پشتیبانی از فرمت های اسناد و فایل ها DOC, XLS, PPT, ODT, ODS, PDF, DOCX, XLSX, PPTX, OLE, TXT, XML, CHM, PST, DBX, WPS, DPS, ET, ONE, MPP, MDB, ACCDB, PST

– پشتیبانی از فرمت های آرشیوکردن و فشرده سازی ZIP, RAR, GZIP, TAR, 7Z, ARJ, LZH, ACE, GZ, UUE, BZ2, JZR, ISO

– پشتیبانی از فرمت های متفرقه مانند PCT, PDS, PFX, PLT, PRC, PRT, PSF, PST, PTB, PTF, PYC, PZF, PZH, QDF, QKT, R3D, RDC, REG, RES, RFP, RPM, RW2, RX2, ACE, ADO, ALS, AMD, AMR, ASL, SES, SIB

– پشتیبانی از بازگردانی دیوایس هایی مانند hard drive, USB Drive, Memory Card, Mobile Phone, Digital Camera, Music Player, Floppy Disk, Zip Disk

دانلود Jihosoft File Recovery :

حجم فایل: 46.4 مگابایت

شرکت سازنده: jihosoft.com

پسورد: www.p30world.com