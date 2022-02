دانلود Marvelous Designer 11 Personal v6.1.601 – نرم افزار طراحی لباس 3 بعدی

با Marvelous Designer به راحتی مدل های لباس مجازی 3 بعدی را طراحی و تولید کنید. بالاخره این امکان فراهم شده تا طراحی های خود را زنده کنید و همگام با بالابردن کیفیت کاری خود در وقت و هزینه نیز صرفه جویی به عمل آورید. چه هدف شما طراحی پیراهن های ساده باشد و یا لباس های مجلسی پر زرق و برق این برنامه قادر به درآوردن جنس لباس و پارچه با دقت بالا بوده و می توانید مشخصات فیزیکی دلخواه خود را با جزئیات بالا مثل شکل و جنس دکمه و سایر متعلقات بر روی طراحی های خود اعمال کنید.

در واقع با این نرم افزار بهروه وری گرافیک های کامپیوتری را وارد صنعت طراحی مد و لباس می کنید. به خاطر همخوانی با سایر نرم افزار های 3 بعدی و رابط کاربری موثر، شما امکان ویرایش و تبدیل لباس ها را به اشکال 3 بعدی به صورت آنی با سادگی فراوان دارید. روش های خلاق نمونه محور این برنامه در استودیو های بازی سازی مثل EA Konami و فیلم های انیمیشنی The Adventures if Tin Tin و The Hobbit نیز به کار گرفته شده اند.

ویژگی های نرم افزار طراحی لباس Marvelous Designer :

گسترش حیطه طراحی های خود برای موقعیت های مختلف

به خاطر سادگی و کارایی آن نیازی نیست که یک طراح لباس حرفه ای باشید

استفاده ساده مفهومی به شما حس طراحی را به بهترین نحو منتقل می کند

دانلود Marvelous Designer :

حجم فایل: 1.2 گیگابایت

شرکت سازنده: marvelousdesigner.com

منبع : دانلود نرم افزار

پسورد: www.p30world.com