دانلود Scooter Beyond Compare 4.2.9 Build 23626 – نرم افزار مقایسه فایلها و پوشه ها با یکدیگر

شما با استفاده از نرم افزار Beyond Compare می توانید با سرعت و به سادگی ، فایل ها و پوشه های خود را با هم مقایسه کنید. این نرم افزار ساده و در عین حال قدرتمند به شما امکان تمرکز روی تفاوت ها را می دهد. سپس شما می توانید تغییرات را با هم ترکیب کنید، فایل ها را همگام سازی کنید و از تمامی مراحل یک گزارش تهیه کنید.

قابلیت مقایسه کل حجم یک درایو و پوشه ها با نهایت سرعت، بررسی اندازه و زمان های اصلاح شده از دیگر امکانات Beyond Compare می باشند. همچنین شما می توانید تمامی فایل ها را به صورت بایت به بایت بررسی و مقایسه کنید. زمانی که شما فایل به خصوصی که به دنبال آن می گردید را پیدا کردید، Beyond Compare می توانید به صورت هوشمند ، بهترین راه برای مقایسه و نمایش آن را انتخاب کند. فایل های متنی می توانند به همراه امکان سایه روشن کردن و قوانین مقایسه اسناد متنی، کدها و HTML ، مشاهده و ویرایش شوند. محتوای متنی مربوط به اسناد Microsoft Word و فایل های PSD نیز بدون ویرایش مقایسه خواهند شد. فایل های اطلاعات، فایل های قابل اجرا، داده های دوتایی و تصاویر نمایش داده شده همگی برای این است که شما بتوانید تمامی تغییرات را به صورت واضح مشاهده کنید.

امکانات نرم افزار مقایسه فایلها و فلدرها Beyond Compare :

– مقایسه فایل های متنی.

– مقایسه پوشه ها ، فایل های Zip و سایت های FTP.

– آپدیت وبسایت ها.

– ترکیب تغییرات کدها.

– مقایسه خروجی نرم افزار.

دانلود Scooter Software Beyond Compare :

حجم فایل: 31.1 مگابایت

پسورد: www.p30world.com