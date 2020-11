دانلود Global Mapper 22.0.1 – نرم افزار نقشه برداری

Global Mapper یکی از برنامه های پرکاربرد در علوم نقشه برداری و GIS است. این نرم افزار نقشه برداری با در دسترس قرار دادن مجموعه اطلاعاتی از محیط و فضای جغرافیایی منطقه مورد نظر با استفاده از توابع GIS تمامی نیازهای کاربران خود را در سطوح مختلف برطرف خواهد کرد. تکنولوژی GIS با جمع آوری و تلفیق اطلاعات پایگاه داده های معمولی، به وسیله تصویر سازی و استفاده از آنالیز های جغرافیایی، اطلاعاتی را برای تهیه نقشه ها فراهم می سازد.

کاربرد Global Mapper بیش از یک ابزار کاربردی است به گونه ای که توسط توابع ای از قبیل محاسبه فاصله و مساحت محاسبات، ترکیب شطرنجی، feathering، تجزیه و تحلیل طیفی، پرس و جو ارتفاع، خط دید و… که در آن تعبیه شده است می تواند در زمینه های مختلف نیز مورد استفاده قرار گیرد.

قابلیت های نرم افزار Global Mapper :

واردکردن و استخراج داده ها

پشتیبانی از بانک های اطلاعاتی فضایی

دسترسی به داده های آنلاین

پشتیبانی از گوگل ارس

اصلاح تصویر

ژئوکدینک

دیجیتالی شدن

اسکریپت بودن

تجزیه و تحلیل زمین

پردازش داده ها

ردیابی GPS

نقشه چاپ و نشر وب سایت

ماشین حساب شطرنجیرود داده ها به نرم افزار (shp و dwg و ecw …)

سازگاری از سیستم عامل های Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows ME, Windows XP (32 and 64-bit versions), Windows Vista (32 and 64-bit versions), Windows 7/8 (32 and 64-bit versions), and Windows Server 2003/2008/2012.

و…

دانلود Global Mapper :

حجم فایل: 228.4 مگابایت

حجم فایل: 228.4 مگابایت شرکت سازنده: bluemarblegeo.com

شرکت سازنده: bluemarblegeo.com منبع : دانلود نرم افزار

پسورد: www.p30world.com