دانلود Adobe Photoshop Elements 2021 – مجموعه ابزارهای کمکی فتوشاپ

نرم افزار Photoshop Elements ابزاری قدرتمند در زمینه طراحی های گرافیکی از سری نرم افزارهای Photoshop می باشد که برای کاربران خود امکانات فراوانی را به ارمغان می آورد. تمرکز این نرم افزار بر روی عکس های اسکن شده و گرفته شده با دوربین های دیجیتالی می باشد که می توان هرگونه تغییری را به راحتی و آسان ترین شکل ممکن و با صرف کمترین انرژی و زمان حتی برای افراد آماتور، بر روی تصاویر دیجیتالی اعمال کرد.

از جمله امکانات این مجموعه نرم افزار می توان به جابجا کردن اشیا به راحترین شکل ممکن ، قابلیت Pet-Eye و.. اشاره نمود.

در نسخه جدید علاوه بر افزوده شدن ابزارهای مفید جدید و همچنین بهینه شدن کارایی ابزارهای قدیمی این نرم افزار، دسترسی به ابزارها آسان تر شده به طوری که افراد مبتدی نیز قادرند تا به راحتی از ابزارهای مختلف برای ایجاد تغییرات استفاده کرده و دیگر همانند نسخه های دیگر که نیاز به یادگیری کامل ابزارها دارند، نمی باشد.

قابلیت های نرم افزار Adobe Photoshop Elements :

قابلیت مدیریت تصاویر و ویدیو کلیپ ها

امکان جابجا کردن اشیا به راحترین شکل ممکن

ابزار تصیح رنگ رفتگی تصاویر

ساخت تصاویر پانوراما

بهبود در ابزار تصیح تصاویر

قابلیت به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

سازگاری با سیستم عامل های Microsoft® Windows® XP with Service Pack 3, Windows Vista® with Service Pack 2, Windows 7, or Windows 8

و…

دانلود Adobe Photoshop Elements :

حجم فایل: 3.76 گیگابایت

شرکت سازنده: adobe.com

منبع : دانلود نرم افزار

پسورد: www.p30world.com