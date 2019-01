دانلود Help & Manual 7.4.2 Build 4650 – نرم افزار ساخت فایل های راهنما Manual

Help & Manual نرم افزاری برای مستند سازی و ساخت Help با قابلیت ویرایش توسط یک یا چند مولف می باشد. این نرم افزار مانند یک پردازشگر کلمات عادی به نظر می رسد اما دارای امکانات بسیار قدرتمندی است. Help & Manual برای ساخت Help کاربرد دارد. تمامی ابزاری که شما برای ساخت Help به آنها نیاز دارید، در یک محیط ابتکاری در اختیار شما خواهد بود. این نرم افزار از تمامی پردازش های تکنیکی پشتیبانی کرده و بدین ترتیب شما به جای هدر دادن وقت برای برنامه نویسی Help، می توانید انرژی خود را تنها روی نوشتن متن متمرکز کنید.

امکانات و فواید نرم افزار Help & Manual :

– فرمت های انتشار : Help & Manual می تواند تمامی فرمت های Help استاندارد ویندوز را تهیه کند. همچنین می تواند فایل PDF، فایل های Microsoft Word و کتاب های الکترونیکی ePub را نیز تولید کند.

– پروژه single-source چیزی بیشتر از خروجی دهی دقیق اطلاعات روی فرمت های مختلف است. Help & Manual; از چندین جدول محتوا و ساخت بر اساس فصل ها، عنوان ها و سطح متن ، پشتیبانی می کند.

– پشتیبانی از زبان های بیش از 106 کشور دنیا به همراه پشتیبانی از Unicode برای سایر زبان ها از جمله ژاپنی، چینی، کره ای و…

– امکان ایجاد فایل های epub برای اجرا بر روی دستگاه های iPad, iPhone, Nook Reader و سایر دستگاه های اجرای فایل های متنی.

– رابط کاربری ابتکاری به همراه قابلیت تب بندی برای ویرایش.

– ویرایش توسط چندین کاربر یا تالیف تیمی.

– ترجمه: امروزه، ترجمه یکی از کلیدی ترین ابزارها در بازار جهانی است.

– خروجی Help بر پایه مرورگر برای استفاده در اینترنت ، شامل یک ساختار کامل منو که از ظاهر و عملکرد HTML Help ، شبیه سازی می کند و دارای قابلیت جستجوی کلمات به همراه سایه روشن کردن لغات یافت شده است.

– صفحه بندی و شکل دادن تنها با یک کلیک : علاوه بر ساخت HTML و قالب های PDF ، نرم افزار Help & Manual از پوسته ها نیز برای خروجی بر پایه HTML پشتیبانی می کند.

– سازگاری با سیستم عامل های Windows 8, Windows 7, Windows Vista or Windows XP/SP3.

و…

حجم فایل: 170 مگابایت
شرکت سازنده: helpandmanual.com

منبع : دانلود نرم افزار

