دانلود Zortam Mp3 Media Studio Pro 21.10 – نرم افزار مدیریت آهنگ ها

Zortam Mp3 Media Studio Pro نرم افزاری کامل و All in One برای ویرایش و دسته بندی فایل های موزیک به حساب می آید. شما می توانید با کمک این نرم افزار تگ های ID3 را ویرایش کنید و فایل های آن را دسته بندی کرده و به حالت Music Library در بیاورید. شما همچنین قادر خواهید بود تگ های ID3v1 و ID3v2.4 را ویرایش کنید و به صورت دسته جمعی آنها را عوض کنید. امکان CD Ripper یکی دیگر از امکانات بی نظیر این نرم افزار هست که میتوانید به کمک آن سی دی های موزیک مورد علاقه خود را به شکلی زیبا ریپ کنید و حتی تصاویر آلبوم و متن آهنگ را نیز در آن وارد کنید. از امکانات دیگر آن Mp3 Normalizer است که موزیک شما را برای داشتن صدایی بهتر ویرایش میکند. قابلیت جستجو برای موزیک ها ، متن ها و کاور ها از امکانات جدید این نرم افزار به حساب می آید. تبدیل فرمت های Mp3 به Wave و عکس آن از امکانات دیگر این نرم افزار است. قابلیت هایی مانند : مدیریت Playlist ها ، جستجو برای موزیک های تکراری ، قابلیت جدا کردن صدای خواننده از موزیک و پرینت lyrics های HTML از دیگر ویژگی های متمایز کننده آن به حساب می آید.

امکانات نرم افزار Zortam Mp3 Media Studio Pro :

– جدید! امکان مدیریت لیست اجرا.

– جدید! پشتیبانی از فایل های تصویری Png,Bmp,Gif.

– جدید! ریپ سی دی های صوتی بصورت خودکار.

– جدید! امکان خروجی گرفتن تگ ها در قالب Excel یا HTML.

– قابلیت تگ گذاری اتوماتیک روی فایل های موزیک شما.

– دارای پلیر قدرتمند با پشتیبانی از متن موزیک و کاور آن.

– ویرایش موزیک ها در Library شما با ظاهری بسیار ساده.

– قابلیت ویرایش تگ های ID3v1 و ID3v2.4.

– قابلیت Normalize کردن موزیک شما.

– دارای CD Ripper قدرتمند به همراه ذخیره کاور و متن آهنگ.

– پرینت HTML Lyrics و بسیاری امکانات دیگر.

– سازگاری با اکثر سیستم عامل ها بخصوص ویندوز 8.

و…

دانلود Zortam Mp3 Media Studio Pro :

شرکت سازنده: zortam.com منبع : دانلود نرم افزار

پسورد: www.p30world.com