دانلود NETGATE Spy Emergency 24.0.110.0 – نرم افزار ضد جاسوسی و آنتی تروجان

Spy Emergency برنامه ای برای تشخیص و حذف سریع نرم افزارهای جاسوسی ، تبلیغات مزاحم و دیگر بدافزارها از روی کامپیوتر شما می باشد. با نصب این نرم افزار می توانید مطمئن باشید که تمامی اطلاعات شما از دست هکرها و سارقان اطلاعات در امان خواهند بود. Spy Emergency می تواند حافظه سیستم ، رجیستری ، پوشه های منفرد ، فایل ها و دیگر قسمت های سیستم شما را برای کشف نرم افزارهای جاسوسی و بدافزارها جستجو کند. ابزار آنالیز سریع و محافظت از حافظه کامپیوتر از دیگر ویژگی های آن می باشد. نرم افزار Spy Emergency همچنین از مرورگرهای مختلف مانند Internet Explorer ، Firefox و Opera کاملاً پشیبانی میکند. رابط کاربری آن ساده ، ابتکاری و کاملاً کاربردی طراحی و ساخته شده است تا کاربران در استفاده از آن هیچ گونه مشکلی نداشته باشند.

Spy Emergency ترکیبی از ابزارهای حذف تروجان ، حذف نرم افزارهای جاسوسی و تکنولوژی های امنیتی حذف اسپم می باشد که یکی از بهترین نرم افزارها برای مقابله با خطرات اینترنتی است. با استفاده از آن می توانید در مقابل خطرات مختلفی که سیستم شما را در دنیای اینترنت تهدید می کند ، کاملاً محفوظ باشد تا تروجان ها ، کرم های اینترنتی ، اسپم ها ، سارقان هویت ، اجزای Activex ، keylogger ها و دیگر خطرات موجود ، به سیستم شما صدمه ای نزنند.

ویژگی های نرم افزار ضد جاسوسی و آنتی تروجان NETGATE Spy Emergency :

– پشتیبانی از مرورگرهای اینترنت اکسپلورر ، اپرا و فایرفاکس.

– اسکن کامل حافظه سیستم.

– اسکن قدرتمند رجیستری ویندوز.

– اسکن کل هارد دیسک و سیستم.

– ماژول ضد اسپم داخلی.

– مسیریابی و اسکن کوکی ها.

– اسکن آیتم های هک.

– تشخیص قدرتمند خطرات ناشناخته.

– تشخیص بدافزارهای چند شکلی.

– پشتیبانی از خط فرمان.

– جلوگیریی از نصب بدافزارها.

– امنیت مرورگر شامل امنیت Home Page.

– امنیت کامل کوکی ها.

– امنیت فایل های Host.

– آپدیت خودکار پایگاه داده ها.

– نصب ساده و سریع.

– رابط کاربری ساده و زیبا.

– پشتیبانی از پوسته های مختلف.

– پشتیبانی از چندین زبان زنده دنیا.

– سازگاری با سیستم عامل های Windows 8 (32-bit and 64-bit),Windows 7 (32-bit and 64-bit), Windows Vista (32-bit and 64-bit), Windows XP (32-bit),

و..

دانلود NETGATE Spy Emergency :

منبع : دانلود نرم افزار

