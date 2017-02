دانلود MAGIX SpectraLayers Pro 4.0.64 – نرم افزار ویرایش صدا

SpectraLayers Pro یک پلتفورم منحصر به فرد برای ویرایش صوت می باشد که دارای قابلیت های بی نظیری برای شکل دادن به صدا بوده و یک جریان کاری ویژه را پشتیبانی می کند. با استفاده از این نرم افزار می توانید اطلاعات صوتی را به صورت یک شکل چند وجهی مشاهده کنید! Unmix کردن فایل های صوتی درون لایه های مولفه گسسته با استفاده از ابزارهای متنوع ویرایش صوتی از دیگر امکانات نرم افزار است.

امکانات نرم افزار SpectraLayers Pro :

– جدید! قابلیت همکاری با نرم افزار Sound Forge Pro : امکان انتقال داده های صوتی بین SpectraLayers و Sound Forge Pro ، همچنان تنظیم آن.

– ابزارهای هوشمند ویرایشی : 5 ابزار قابل ویرایش در SpectraLayers Pro وجود دارد که شامل هارمونی، فرکانس و مساحت می باشند. که در نسخه 2 ابزار دیگر شکلی و محیط پر سر و صدا اضافه شده است.

– کپی / ارسال لایه به لایه : SpectraLayers Pro عملکردهای کپی و ارسال صوت را به شکل جدیدی انجام می دهد.

– مشاهده، ویرایش و ابزارهای طراحی : SpectraLayers Pro فایل صوتی شما را به یک دنیای 3 بعدی تبدیل کرده که می توانید بوسیله ابزارهای مختلف و قابل تنظیم نرم افزار، روی آنها وارد شده و تغییرات دلخواه خود را اعمال کنید.

– استخراج صدا در 3 قدم : شما برای استخراج لایه صوتی توسط SpectraLayers Pro تنها به 3 مرحله ساده نیاز دارید.

– افکت های VST : افکت های VST می توانند روی لایه های منفرد اعمال شوند. SpectraLayers Pro همچنین می تواند از تمامی لایه ها عبور کند و حتی می تواند انتخاب هایی از بین لایه ها انجام دهد.

– کاهش نویز : با استفاده از این بخش می توانید تمامی نویزها را از روی فایل صوتی حذف کنید.

– ضبط صدا : SpectraLayers Pro همچنین می تواند صدا را ضبط کرده و به صورت مستقیم در تعداد لایه های جدیدی که نیاز دارید قرار دهد. جایگزینی لایه های جدید مربوطه به صدای ضبط شده در لایه های انتخاب شده از دیگر قابلیت های نرم افزار است.

– سازگاری با سیستم عامل های Microsoft® Windows Vista™ 32-bit or 64-bit SP2, Windows® 7 32-bit or 64-bit SP1, or Windows® 8 32-bit or 64-bit .

فایل های ورودی پشتیبانی شده :

– فایل های صوتی : AAC, AIFF, Apple Core Audio Format (.caf), Apple Lossless (.alac), FLAC, MP3, RAW/PCM, Real Media (.rm), Sun (.au, .snd) Ogg Vorbis, Wave, WMA

– فایل های ویدئویی : AVI, MXF, MP1, MP2, MP4, MKV, Quicktime, .vob, .wmv

فایل های خروجی :

– AAC – 256kbps, AIFF – 24-bit PCM, Apple Core Audio Format (.caf), Apple Lossless (.alac), FLAC, MP3 – 320kbps, Wave – 24-bit, Wave – 32-bit, RAW/PCM 32-bit, Ogg Vorbis – 320kbps, WMA

دانلود MAGIX SpectraLayers :

حجم فایل: 65.58 مگابایت

پسورد: www.p30world.com