دانلود O&O AutoBackup Professional 5.1.157 – نرم افزار همگام سازی و بک آپ گیری خودکار

از بهترین،حرفه ای ترین و قویترین نرم افزارها در زمینه همگام سازی و بک آپ گیری از اطلاعات سیستم ها میتوان از O&O AutoBackup نام برد.یه کمک این نرم افزار قادرید تا از همه اطلاعات مورد نیاز مانند فایلها و فولدرها بک آپ گیری کنید .پس از این کار میتوانید اطلاعات را همگام سازی کرده یک نسخه پشتیبان مطمئن از آن برای خود تهیه نمایید.این فرایند به صورت خودکار و تنها با فشردن یک دکمه امکان پذیر خواهد بود.از دیگر مزایای این نرم افزار ، قابلیت همگام سازی خودکار اطلاعات موجود بر روی هارد دیسک , هاردهای قابل حمل و اکسترنال , فلش مموری و کارت های حافظه است.برای نمونه شما قادرید تا تعیین کنید زمانی که فلش خود را به سیستم متصل کردید اگر تغییراتی بر روی یک فایل از پیش تعیین شده صورت گرفته است. نرم افزار فایل ها جدید را بلافاصله بر روی فلش داریو کپی و آپدیت کند ، که این همان فرایند همگام سازی اطلاعات است.

روش استفاده از این محصول بسیار ساده است ،کافیست تا در قست بالایی نرم افزار پوشه و فایل های منبع (source) را انتخاب و پس از آن در قسمت میانی یک داریو USB برای کپی و آپدیت کردن فایل ها انتخاب نمایید.در قسمت پایینی شما باید یکی از عملیات های موجود بر روی فایل و پوشه ها را به دلخواه انتخاب نمایید به طور مثال با انتخاب گزینه Copy all modified and new source data,no deletion of data فایل های جدید و تعیین شده بدون پاک شدن کپی خواهند شد.در نهایت کار و پس از انجام تنظیمات ابتدا بر روی دکمه Save و سپس بر روی دکمه Execute کلیک نمایید.

از ویژگی های نرم افزار O&O AutoBackup :

– توانایی بک آپ گیری از تمامی اطلاعات موجود بر روی هارد دیسک , هارد اکسترنال

– توانایی همگام سازی بک آپ ها بصورت اتوماتیک

– توانایی بک آپ گیری بصورت اتوماتیک

– توانایی بک آپ گیری از اطلاعات موجود بر روی فلش مموری

و…

دانلود O&O AutoBackup Professional :

حجم فایل: 8.61 مگابایت

حجم فایل: 8.61 مگابایت شرکت سازنده: oo-software.com

شرکت سازنده: oo-software.com منبع : دانلود نرم افزار

پسورد: www.p30world.com