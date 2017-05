دانلود Bigasoft Video Downloader Pro 3.14.4.6333 – نرم افزار دانلود فیلم از یوتیوب و سایت های مشابه

Bigasoft Video Downloader Pro یکی از کارآمدترین و حرفه ای ترین نرم افزارهای دانلود ویدئو از یوتیوب می باشد که امکان دانلود این ویدئوها یا کیفیت های 720p HD، 1080p HD، 2k HD، Ultra High Definition HD، ویدئوهای 2 بعدی و ویدئوهای با کیفیت معمولی را تنها با یک کلیک برای شما فراهم می کند.

Bigasoft YouTube Downloader چیزی بیش از یک نرم افزار دانلود ویدئو از یوتیوب می باشد. این نرم افزار می تواند تغیرات تمامی ویدئوهای به اشتراک گذاشته شده و منتشر شده در وبسایت های مختلف مانند Facebook, Google Videos, Metacafe, eHow, Vimeo, MTV, BBC, Dailymotion را به راحتی برای شما دانلود کند.

امکانات نسخه جدید نرم افزار :

– پشتیبانی از 8 وب سایت اشتراک گذاری ویدیو از قبیل BlipTV, NFL, UStream, IGN Game Video, CBS .

– پشتیبانی از دانلود کردن لیست اجرا ویدیوها.

– برطرف شدن مشکلات و حفره های نرم افزار.

امکانات نرم افزار Bigasoft Video Downloader Pro :

– دانلود تمامی ویدئوهای انلاین از اکثر سایت های به اشتراک گذاری و انتشار ویدئو مانند Facebook, Google Videos, Metacafe, eHow, Vimeo, MTV, BBC, Dailymotion و …

– دادن حق انتخاب به شما برای تعیین کیفیت ویدئوها برای دانلود. به عنوان مثال اگر ویدئویی در یوتیوب در کیفیت های 1080p ، 720p و 480p موجود باشد، شما می توانید با انتخاب Best Available کیفیت 1080p آن را دانلود کنید.

– ذخیره ویدئوهای یوتیوب در فرمت های MP4, FLV, WebM. نرم افزار Bigasoft YouTube Downloader به شما امکان دانلود ویدئوهای یوتیوب در فرمت MP4 که فرمت شناخته شده ای بوده و با اکثر سیستم عامل ها سازگار می باشد را می دهد.

– دانلود ساده و به صورت خودکار تنها با ارسال URL کپی شده از ویدئو و کلیک دکمه شروع دانلود.

– پشتیبانی از دانلود چندین ویدئو از URL های متعدد به صورت همزمان.

– قابلیت Pause و Resume در حین دانلود.

– نام گذاری هوشمند فایل ها بر اساس عنوان آنها در آدرس یوتیوب.

– امکاناتی مانند خاموش شدن کامپیوتر، خارج شدن از نرم افزار، Log off، Hibernate یا رفتن در حالت Stand by بعد از اتمام دانلودها.

– سازگار با تمامی ویندوزها.

دانلود Bigasoft Video Downloader :

حجم فایل: 32.2 مگابایت

شرکت سازنده: bigasoft.com

منبع : دانلود نرم افزار

پسورد: www.p30world.com