دانلود VLC Media Player 3.0.3 – نرم افزار پخش فیلم و فایل های ویدئویی

VLC Media Player نام نرم افزاری حرفه ای و رایگان (Open Source ) برای پخش انواع فایل های صوتی و ویدیویی می باشد که به وسیله آن کاربران قادرند تا اکثر قریب به اتفاق فرمت های مختلف صوتی و ویدیویی از کدک های مختلف را به سادگی پخش نمایند. در این نرم افزار دیگر به نصب نرم افزارهای جانبی نیازی نیست و به راحتی می توان فایل تصویری مورد نظر را مشاهده نمود. همچنین این نرم افزار برای پخش دیسک هایی که بر روی سطح آن ها خدشه وارد شده است بسیار مناسب است و فایل های تصویری موجود بر روی این دیسک ها را با کیفیت مناسبتری نسبت به برنامه های مشابه نمایش می دهد. این نرم افزار با امکاناتی که در اختیار کاربر قرار می دهد به عنوان ابزاری فراتر از یک پخش کننده عمل می کند. این نرم افزار محصولی از کمپانی VideoLAN team می باشد.

برخی از امکانات نرم افزار VLC Media Player :

– قابلیت پخش فایل های Stream با پشتیبانی از UDP/RTP Unicast , UDP/RTP Multicast , HTTP / FTP , MMS , TCP/RTP Unicast , DCCP/RTP Unicast , File , DVD Video 1 – , Video CD / VCD – , SVCD 2 – , Audio CD (no DTS-CD) – , DVB (Satellite, , Digital TV, Cable TV) – , MPEG encoder 3 – , Video acquisition Direct Show iSight, EyeTV 4 V4L, V4L2 V4L, V4L2.

– پشتیبانی از فرمت های صوتی MPEG Layer 1/2 , MP3 – MPEG Layer 3 , AAC – MPEG-4 part3 , Vorbis , AC3 – A/52 (Dolby Digital) , E-AC-3 (Dolby Digital Plus) 3 , MLP / TrueHD 3 , DTS , WMA 1/2 , WMA 3 1 1 1 , FLAC , ALAC , Speex , Musepack / MPC , ATRAC 3 , Wavpack , Mod (.s3m, .it, .mod) , TrueAudio (TTA) , APE (Monkey Audio) , Real Audio 2 , Alaw/µlaw , AMR (3GPP) , MIDI , LPCM , ADPCM , QCELP , DV Audio , QDM2/QDMC (QuickTime) , MACE.

دانلود VLC Media Player :

حجم فایل: 80 مگابایت
شرکت سازنده: videolan.org

منبع : دانلود نرم افزار

