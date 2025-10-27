دانلود XRecode 3 v1.173 – نرم افزار تبدیل فرمت های صوتی و ویدیویی

ملودیفای (Melodify) رسانه پخش و دانلود آهنگهای جدید
ملودیفای (Melodify) از معتبرترین رسانههای پخش و دانلود آهنگهای داخلی و خارجی است. با نصب ملودیفای شما به هزاران آهنگ در سبکها و زبانهای مختلف دسترسی پیدا کرده و میتوانید مستقیما آن را دانلود کرده و یا به صورت آنلاین پخش نمایید.
مزایای ملودیفای
دسترسی به ملودیفای در تمام پلتفرم های اندروید، iOS و ویندوز
صفحه اختصاصی جستجو هوشمند با کمک هوش مصنوعی
میکس ها و پادکست های متنوع در سبک ها و مودهای مختلف
پخش و دانلود آهنگ با سه کیفیت 320-160-96
هزاران پلی لیست اختصاصی و بسیار متنوع در سبک ها
مجموعه ای کامل از آهنگ های محلی
امکان مشاهده متن همزمان آهنگ
لینک دانلود مستقیم ملودیفای : نسخه ویندوز