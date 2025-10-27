ملودیفای (Melodify) رسانه پخش و دانلود آهنگ‌های جدید




ملودیفای (Melodify) از معتبرترین رسانه‌های پخش و دانلود آهنگ‌های داخلی و خارجی است. با نصب ملودیفای شما به هزاران آهنگ در سبک‌ها و زبان‌های مختلف دسترسی پیدا کرده و می‌توانید مستقیما آن را دانلود کرده و یا به صورت آنلاین پخش نمایید.
مزایای ملودیفای
دسترسی به ملودیفای در تمام پلتفرم های اندروید، iOS و ویندوز
صفحه اختصاصی جستجو هوشمند با کمک هوش مصنوعی
میکس ها و پادکست های متنوع در سبک ها و مودهای مختلف
پخش و دانلود آهنگ با سه کیفیت 320-160-96
هزاران پلی لیست اختصاصی و بسیار متنوع در سبک ها
مجموعه ای کامل از آهنگ های محلی
امکان مشاهده متن همزمان آهنگ
لینک دانلود مستقیم ملودیفای : نسخه ویندوز

دانلود XRecode 3 v1.173 – نرم افزار تبدیل فرمت های صوتی و ویدیویی

بازدید:
امتیاز :
( 12 رای )
Loading...
نرم افزار » مالتی مدیا » تبدیل فرمت صدا » دانلود XRecode 3 v1.173 – نرم افزار تبدیل فرمت های صوتی و ویدیویی

XRecode II نرم افزار تبدیل کننده و audio-grabber فایل های صوتی و ویدیویی است. این نرم افزار به شما اجازه تبدیل فرمت های صوتی و ویدیویی mp3, mp2, wma, aiff, amr, ogg, flac, ape, cue, ac3, wv, mpc, mid, cue ,tta, tak, wav, wav(rf64), dts, m4a, m4b, mp4, ra, rm, aac, avi, mpg, vob, mkv, mka, flv, و بسیاری دیگر را برای شما فراهم می سازد. از قابلیت های دیگر این نرم افزار پشتیبانی از پرامتر های Command Line می باشد.

ویژگی های نرم افزار XRecode :

تبدیل موازی با بکارگیری از Multi-Core بودن پردازنده. – پشتیبانی از CUE های جاسازی شده برای فایل های FLAC, WavPack, APE و TAK. – پشتیبانی از چپتر های MP4 , mka و امکان جداسازی این فایل ها به فرمت های دیگر. – ویراستار MetaData با امکان کاور. – پشتیبانی از LossyWav.
پشتیبانی از حالت قابل حمل بودن. – ادغام فایل های ورودی در قالب یک فایل صوتی. – تبدیل تعداد زیادی از فرمت ها با استفاده از حالت خروجی Multiple. – استخراج فایل صوتی فایل های ویدیویی flv, avi, mov و.. – امکان استخراج و وارد کردن MetaData فایل جانبی. – پشتیبانی از فایل های صوتی 24/32 بیت. – چندزبانه بودن. – ساگاری با سیستم عامل های 32 و 64 بیتی XP, Vista, Windows 7, Windows 8. و…

دانلود XRecode :

لینک دانلود - نسخه 64 بیتی

  • پسورد:www.p30world.com

مطالب مرتبط

شما هم نظر خود را ارسال کنید

© 2025 P30world All Rights Reserved

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به پی سی ورلد میباشد

f 5 53